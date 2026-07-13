Tri evropska raja za ljeto: Ovo su destinacije za savršen ljetni odmor bez vrućine

Ukoliko ove godine želite aktivan odmor, obilazak gradova ili planinarenje bez iscrpljujućih vrućina, pred vama su tri fantastične evropske destinacije na kojima temperature ostaju prijatne. Biće vam dovoljno toplo za uživanje, ali nećete jedva čekati da pobjegnete u klimatizovan prostor.

Ovdje će svako pronaći nešto za sebe – ljubitelji planina, prirode, ali i oni koji ne mogu bez gradskog života.

Planinski raj: Dolomiti, Italija

Zaboravite potragu za parkingom na prepunim plažama i pružite šansu planinama. Dok se u nižim predjelima Italije turisti bukvalno tope od vrućine, a u Firenci ili Veneciji jedva dolaze do daha, na sjeveru zemlje, u zagrljaju Dolomita, ljeto izgleda potpuno drugačije. Temperature se uglavnom kreću između 20 i 25 stepeni.

Šta obići?

Obavezno posjetite jezero Lago di Brajes, poznato po tirkiznoj vodi i drvenim čamcima koji su postali hit na Instagramu. U stvarnosti izgleda još ljepše. Možete iznajmiti čamac ili prošetati stazom oko jezera, koja je idealna za laganu šetnju.

Vrijedi obići i jezera Misurina i Sorapis, ali zapravo ne možete pogriješiti ni ako jednostavno krenete u istraživanje ovog prirodnog dragulja.

Plus: U Italiji je hrana gotovo jednako važna kao i priroda. Poslije šetnje svratite u neku planinsku kolibu (rifuđo) i probajte tradicionalne tirolske knedle od hljeba (kanederli) uz čašu lokalnog vina. Pogled na planinske vrhove dolazi gratis.

Gradski odmor: Talin, Estonija

Ako želite da pobjegnete od ljetnih vrućina velikih evropskih gradova, Talin je odličan izbor. Glavni grad Estonije ljeti nudi prijatne temperature od oko 25 stepeni i spoj srednjovjekovne istorije i moderne urbane scene.

Šta obići?

Istorijski centar grada nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine i izgleda kao filmska scenografija. Prošetajte Starim gradom, popijte kafu na trgu Raekoja, a zatim obavezno posjetite četvrt Teliskivi Kreativ Siti.

Nekadašnji industrijski kompleks danas je pretvoren u centar kreativne scene, sa dizajnerskim radnjama, impresivnim muralima i brojnim kraft pivnicama.

Plus: Zbog sjevernog položaja, ljetni dani su izuzetno dugi. Sunce zalazi tek oko 23 časa, dok svitanje počinje već oko četiri ujutro, pa ćete imati utisak da dan traje gotovo beskonačno.

Ostrvo vječnog proljeća: Madeira, Portugal

Da, moguće je otići na ostrvo usred Atlantskog okeana, a da pritom ne budete izloženi nesnosnim vrućinama. Madeira s razlogom nosi nadimak “ostrvo vječnog proljeća”, jer zahvaljujući okeanskim strujama i svom geografskom položaju ljetne temperature rijetko prelaze 25 stepeni.

Šta obići?

Madeira je idealna za one koji vole aktivan odmor. Poznata je po levadama – istorijskim kanalima za navodnjavanje uz koje danas prolaze stotine kilometara pješačkih staza kroz prašumu koja je pod zaštitom UNESCO-a.

Za osvježenje zaboravite na klasične pješčane plaže. Umjesto toga posjetite Porto Moniz, mjesto poznato po spektakularnim prirodnim bazenima nastalim u vulkanskim stijenama koje neprestano zapljuskuju talasi Atlantskog okeana, prenosi B92.

Plus: Sa ostrva ne odlazite prije nego što probate espetadu – tradicionalni ražnjić od goveđeg mesa pečen na štapu od lovora. Sočan je toliko da bi ga, kako kaže stara izreka, “i mrtvi jeli”. Uz njega obavezno ide čaša čuvenog madeirskog vina.

A ako ste ljubitelj Kristijana Ronalda, znajte da je najslavniji Portugalac upravo rođen na Madeiri. U glavnom gradu Funšalu gotovo je nemoguće ne naići na neko obilježje posvećeno fudbalskoj zvijezdi.

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