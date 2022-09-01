TRAMP, NETANJAHU, MARKON… Ovo je iranska “CRNA LISTA”, jedno IME NA NJOJ ŠOKIRA! Modžtaba se ZAKLEO NA OSVETU!

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei zakleo se na “osvetu” zbog smrti svog oca Alija, koji je ubijen u napadu SAD i Izraela na početku rata.

Dnevni list Hamšari, povezan sa gradskom upravom Teherana, objavio je “crnu listu” osoba koje smatra odgovornima za ubistvo.

Pored američkog predsjednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, na spisku se nalaze i evropski lideri, među njima i italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Italijanske obavještajne službe sprovode provjere kako bi utvrdile ko stoji iza tog dnevnog lista i da li se “crna lista” može smatrati zvaničnim stavom iranskog režima.

Ne isključuje se ni mogućnost pozivanja iranskog ambasadora u Italiji na razgovor.

Italijanska obavještajna služba sprovodi provjere

Kako prenosi La Republika, teheranski dnevni list Hamšari blisko je povezan sa gradskom upravom i odražava stavove ultra-konzervativnog gradonačelnika Alireze Zakanija.

Dok su lokalni izbori (planirani za mart 2026. godine) odloženi zbog trenutnih sukoba, list nastavlja da se obraća prvenstveno najradikalnijim biračima. Ipak, direktna veza između ovog medija i samog državnog vrha Irana, kao i to da li najviši zvaničnici dijele njegove stavove i dalje ostaje pod znakom pitanja, piše espreso.

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