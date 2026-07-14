KLJUČA NA BLISKOM ISTOKU! Amerika 5 sati zasipala Iran raketama, Teheran iz odmazde gađao supertankere!

Tramp je zvanično obavjstio Kongres da su nastavljena neprijateljstva između Vašingtona i Teherana…

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je danas da je završila najnoviji talas udara na vojne ciljeve u Iranu i da je napad trajao pet sati. U međuvremenu su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da je Iran napao dva tankera, dok Iran tvrdi da su izvršeni raketni udari i napadi bespilotnim letjelicama na američke vojne ciljeve u Bahreinu.

Kako je navedeno u saopštenju CENTCOM-a na “X”, sa ciljem da dodatno oslabe iranske kapacitete za napade na komercijalne brodove, tokom petočasovne operacije pogođeni su vojni ciljevi na više lokacija u Iranu, uključujući:

CENTCOM je naveo da su američke snage koristile precizno navođenu municiju za gađanje iranskih sistema obalske odbrane, raketnih i bespilotnih letelica, kao i pomorskih kapaciteta.

Treća uzastopna noć napada na Iran

CENTCOM je sinoć saopštio da je u 22.45 časova po srednjoevropskom vremenu započeta treća uzastopna noć vazdušnih udara na Iran, a po naređenju vrhovnog komandanta, američkog predsednika Donalda Trampa.

Tramp je zvanično obavestio Kongres da su nastavljena neprijateljstva između Vašingtona i Teherana, prenosi Politiko.

Američki portal je imao uvid u pismo zakonodavcima koje je poslato u petak, 10. jula, u kojem ih je Tramp obavestio da su američke snage 7. jula izvele udare na mete u Islamskoj Republici u skladu sa njegovom “odgovornošću da zaštiti Amerikance i interese SAD kako kod kuće tako i u inostranstvu”.

SAD su od tada pokrenule nekoliko talasa udara na Iran.

CENTCOM je saopštio da su napadi odgovor na iranske napade na komercijalni brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

Prema podacima američke vojske, više od 50.000 pripadnika američkih oružanih snaga trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka.

Napadnuta dva naftna tankera

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je Iran upotrebio dve krstareće rakete u napadu na naftne tankere “Mombasa” i “Bahija”, pri čemu je jedna osoba poginula, a osam ranjeno.

Ministarstvo je ocenilo incident kao “ozbiljno kršenje međunarodnog prava”. Prema njihovim navodima, oba tankera su se zapalila nakon udara projektila. U napadu je poginuo jedan indijski član posade na tankeru “Mombasa”, dok je osam osoba povređeno, među kojima šest teže.



Uzbuna u Bahreinu

U Bahreinu su se ponovo oglasile sirene za uzbunu, ali za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim napadima ili posljedicama.

Rojters prenosi da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo da su se sirene u utorak oglasile treći put tokom dana.

Među povrijeđenima su četiri državljanina Indije i dva državljanina Ukrajine.

Vlasti UAE opisale su napad kao “drzak čin agresije” i poručile da zadržavaju pravo da brane svoju imovinu i preduzmu neophodne mere kao odgovor na postupke Irana.

IRGC: Pogođena dva supertankera, napadi u Bahreinu

Mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da su dva supertankera pogođena i onesposobljena nakon što su, kako tvrdi Teheran, ignorisala upozorenja i pokušala da prođu kroz miniranu rutu u Ormuskom moreuzu.

Takođe je navedeno da su u okviru operacije “Nasr 2” izvedeni raketni i napadi bespilotnim letelicama na američke vojne objekte u Bahreinu.

IRGC je optužio SAD da pokušavaju da izazovu nestabilnost u regionu i upozorio da će svaki pokušaj prolaska kroz minirane ili zabranjene rute dovesti do štete, odlaganja ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i rizika od globalne energetske krize.

Oborene četiri rakete u Jordanu

Dodatnu zabrinutost izazvala su dešavanja u Jordanu, gde su oružane snage te zemlje oborile četiri rakete u jordanskom vazdušnom prostoru koje su, prema navodima zvanične novinske agencije Petra, ispaljene iz Irana.

Jemenski Huti su saopštili da su raketama i bespilotnim letjelicama gađali aerodrom Abha u Saudijskoj Arabiji, navodeći da je napad izveden kao odgovor na udar na međunarodni aerodrom u Sani.

Jemenska vlada je potvrdila da je izvela napad u Sani, dok su Huti za njega optužili Saudijsku Arabiju i upozorili avio-kompanije da izbjegavaju saudijski vazdušni prostor, piše espreso.

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