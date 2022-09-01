Pojedine svakodnevne navike uzrokuju opasne skokove šećera u krvi

Jeste li ikada primijetili da se nakon slatkog obroka u početku osjećate puni energije, ali zatim brzo postajete pospani i umorni? To se dešava zato što nivo šećera u krvi varira tokom dana.

Iako su ove fluktuacije do određene mjere normalne, prečesti i oštri skokovi dovode do ozbiljnih zdravstvenih problema, poput predijabetesa i dijabetesa tipa 2.

Na osnovu istraživanja, stručnjaci ističu pet ključnih navika koje moramo ograničiti. Ključ uspjeha leži u većem unosu vlakana, redovnom vježbanju i efikasnom upravljanju stresom, jer to direktno utiče na stabilnost našeg tjelesnog sistema.

Konzumiranje zaslađenih pića

Gazirana pića, zaslađene kafe i čajevi su puni šećera, koji vaše tijelo gotovo odmah apsorbira. Budući da ova pića ne sadrže ništa što usporava probavu, poput vlakana ili proteina, šećer doslovno ulazi u vaš krvotok.

Konzumiranje rafiniranih ugljikohidrata

Rafinirani ugljikohidrati poput pekarskih proizvoda, zaslađenih žitarica i čipsa predstavljaju sličnu prijetnju. Umjesto toga, birajte cjelovite namirnice poput voća i povrća. Čak ni voće nije problem, jer sadrži vlakna, koja djeluju kao prirodna kočnica na nagle poraste šećera u krvi. Kombiniranje voća s jogurtom ili orašastim plodovima je odlična ideja.

Sjedenje

Cjelodnevno sjedenje ispred računara ili na kauču negativno utiče na to kako vaše tijelo koristi šećer. Kada su mišići neaktivni, inzulin lošije obavlja svoj posao. Stručnjaci savjetuju ustajanje svaki sat i pravljenje nekoliko koraka.

Nedostatak sna

Ništa manje važan nije ni san. Nedostatak kvalitetnog odmora povećava hormon stresa kortizol, koji doslovno gura šećer prema gore. Ako se ne naspavate dovoljno, sljedećeg dana će vam biti teže odoljeti hrani s visokim udjelom kalorija, jer je ravnoteža hormona koji kontroliraju glad poremećena. Preporučuje se spavanje od 7 do 9 sati noću.

Preskakanje obroka

Mnogi ljudi misle da preskakanje obroka čini uslugu svom tijelu ili zdravlju, ali istina je suprotna. neredovna prehrana zbunjuje vaše tijelo, koje više ne zna kada da očekuje energiju. Preskakanje doručka jedna je od najgorih navika, jer doručak bogat proteinima pomaže u održavanju stabilnosti šećera u krvi tokom cijelog dana. Stručnjaci savjetuju da obroke pripremate unaprijed ako ste često u žurbi ujutro. Naša tijela vole rutinu; ako jedemo otprilike u isto vrijeme svaki dan, metabolizam šećera teče mnogo glatko i bez opasnih skokova.

Facebook komentari