Kada je pravo vrijeme za upoznavanje roditelja partnera?

Terapeutkinja za partnerske odnose Džin Ficpatrik ističe da je sasvim prirodno osjećati nelagodu prije prvog susreta s roditeljima partnera.

– Prirodno je da se osjećate pomalo nelagodno. Želite da ostavite dobar utisak, posebno ako je riječ o ozbiljnoj vezi – kazala je.

Prema njenim riječima, važno je da se ne pripremate za neuspjeh. Gotovo svi osjećaju određeni nivo treme prije ovakvih susreta, a prihvatanje da je to normalna reakcija može pomoći da se stres ublaži.

Ficpatrik smatra da pravo vrijeme za upoznavanje roditelja zavisi od okolnosti. Ako živite u istom gradu i lako možete da se pridružite porodičnom ručku ili neformalnom okupljanju, do upoznavanja može doći mnogo ranije nego što ste očekivali.

Ipak, preporučuje da se taj susret dogodi prije vjeridbe, jer upoznavanje može pomoći u izgradnji boljeg odnosa s budućom porodicom, prenosi B92.

Naglašava i da partner ima važnu ulogu u tome da se osjećate opuštenije.

– Vaš partner može biti vrijedan izvor informacija. Pitajte ga da li postoje osjetljive teme koje bi trebalo izbjegavati tokom razgovora s njegovim roditeljima – poručila je.

Facebook komentari