BiH

Sunce i ljetne vrućine vraćaju se u BiH: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

4.7K  
Objavljeno prije 38 minuta

Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost, dok će dnevne temperature u pojedinim krajevima dostići i 34 stepena.

 Ljetne vrućine - wordpress.com

Jutros je širom zemlje preovladavalo sunčano vrijeme. Najsvježije je bilo na Bjelašnici, gdje je izmjereno svega sedam stepeni, dok su najviše jutarnje temperature zabilježene u Mostaru i Neumu, gdje je već u osam sati bilo 26 stepeni.

Prema prognozi meteorologa, stabilne vremenske prilike i više sunčanih intervala povoljno će utjecati na većinu građana, posebno na hronične bolesnike i meteoropate. Svježija jutra i večeri omogućit će ugodniji odmor, dok se tokom dana preporučuje zaštita od sunca i dovoljan unos tečnosti.

U petak će se zadržati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura kretat će se između 25 i 31 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati i 35 stepeni.

Subota donosi nastavak toplog vremena, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. U poslijepodnevnim satima i tokom noći u većem dijelu Bosne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature će se kretati od 26 do 32 stepena, a na jugu i do 36.

Slično vrijeme očekuje se i u nedjelju. U prvom dijelu dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, nakon čega slijedi postepeno razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će do 32 stepena, dok će u Hercegovini i dalje biti veoma vruće, uz vrijednosti do 36 stepeni, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh