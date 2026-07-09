Sunce i ljetne vrućine vraćaju se u BiH: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Jutros je širom zemlje preovladavalo sunčano vrijeme. Najsvježije je bilo na Bjelašnici, gdje je izmjereno svega sedam stepeni, dok su najviše jutarnje temperature zabilježene u Mostaru i Neumu, gdje je već u osam sati bilo 26 stepeni.

Prema prognozi meteorologa, stabilne vremenske prilike i više sunčanih intervala povoljno će utjecati na većinu građana, posebno na hronične bolesnike i meteoropate. Svježija jutra i večeri omogućit će ugodniji odmor, dok se tokom dana preporučuje zaštita od sunca i dovoljan unos tečnosti.

U petak će se zadržati pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura kretat će se između 25 i 31 stepen, dok će na jugu zemlje dosezati i 35 stepeni.

Subota donosi nastavak toplog vremena, ali uz postepeno povećanje oblačnosti. U poslijepodnevnim satima i tokom noći u većem dijelu Bosne mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature će se kretati od 26 do 32 stepena, a na jugu i do 36.

Slično vrijeme očekuje se i u nedjelju. U prvom dijelu dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, nakon čega slijedi postepeno razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će do 32 stepena, dok će u Hercegovini i dalje biti veoma vruće, uz vrijednosti do 36 stepeni, prenosi Novi.

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