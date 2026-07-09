Bliski istok opet gori: SAD zasule Iran, Teheran uzvratio napadima na tri države Zaljeva

Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novi val zračnih udara na Iran, nakon čega je Teheran raketirao Bahrein (Bahrain), Kuvajt (Kuwait) i Katar (Qatar), čime je dodatno ugroženo ionako krhko primirje u Perzijskom zaljevu.

Do nove eskalacije došlo je svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da su iranski napadi na brodove u Hormuškom moreuzu označili kraj privremenog prekida vatre.

Prema tvrdnjama Vašingtona (Washington), pogođeno je oko 90 ciljeva širom Irana, među kojima su vojne lokacije i lučki objekti. Centralna komanda američke vojske objavila je i snimke na kojima se vide udari na pistu jednog aerodroma i raketne lansere.

Cilj napada

Iz američke vojske saopćeno je da je cilj napada bio dodatno oslabiti sposobnost Irana da ugrožava slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz, kojim je prije početka rata prolazila petina ukupne svjetske trgovine naftom i prirodnim gasom.

– Američke snage ostaju oprezne, ubojite i spremne da izvrše operacije koje naredi vrhovni komandant – saopćeno je.

Istovremeno su se u Bahreinu, gdje je smješten štab Pete flote američke mornarice, najmanje dva puta oglasile sirene za uzbunu. Kuvajtska vojska saopćila je da presreće dronove i projektile, dok je Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za napade na Bahrein i Kuvajt. Za sada nema potvrđenih informacija o eventualnoj šteti u ove tri zaljevske države.

Eksplozije u više dijelova

Iranski državni mediji izvijestili su o eksplozijama u više dijelova zemlje, uključujući Bušehr (Bushehr), gdje se nalazi kompleks nuklearne elektrane, kao i u južnim lučkim gradovima Čabahar (Chabahar), Konarak (Konarak), Bandar Abas (Bandar Abbas) i Sirik (Sirik). Vlasti u Iranšahru (Iranshahr) saopćile su da je u jednom od napada na aerodrom poginuo vatrogasac.

Napetosti je dodatno podigao Tramp, koji je nakon samita NATO-a u Turskoj (Turkey) objavio videosnimke eksplozija u Iranu i poručio:

– Ovo je odmazda za jučerašnje iransko bombardovanje brodova. Ako se to ponovi, bit će mnogo gore!

Iako je ranije tvrdio da najnovija razmjena vatre neće dovesti do dugotrajnije vojne akcije, Tramp je u međuvremenu ocijenio da je privremeni sporazum o prekidu borbi gotov, ali je dodao da će pregovori ipak moći biti nastavljeni,piše Avaz

Upravljanje moreuzom

S druge strane, Teheran tvrdi da mu privremeni sporazum daje pravo da upravlja saobraćajem kroz Hormuški moreuz.

– Amerika još nije naučila da nasilništvo i kršenje obećanja više ne prolaze bez cijene. Reći ću jasno: ako udarite, bit ćete pogođeni – poručio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Qalibaf).

Završni pregovori o trajnom sporazumu trebali bi početi nakon dženaze ajatolahu Aliju Hamneiju (Ali Khamenei), a u fokusu će biti potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i ograničavanje spornog iranskog nuklearnog programa.

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