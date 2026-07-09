Sjajne vijesti – penzioneri dobivaju više novca: Isplata penzija, pomoć do 120 KM i novo povećanje

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske saopćeno je da će penzije biti isplaćene svim korisnicima u Bosni i Hercegovini, kao i penzionerima koji svoje pravo ostvaruju u inostranstvu.

Osim redovne penzije, penzionere očekuje i jednokratna novčana pomoć.

Prema riječima predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske Ratka Trifunovića, penzioneri čija su primanja ispod prosječne penzije dobit će 120 KM, dok će oni sa penzijama iznad prosjeka dobiti 80 KM.

Za isplatu penzija u 2026. godini rebalansom budžeta planirano je ukupno 2,198 milijardi KM, što je za 232 miliona KM više nego prošle godine.

Iz Ministarstva navode da će Vlada Republike Srpske i dalje raditi na poboljšanju materijalnog položaja penzionera, u skladu s budžetskim mogućnostima.

Penzionere očekuju dodatne dobre vijesti već od augusta, kada će uslijediti vanredno usklađivanje penzija od 3,55 posto.

Podsjetimo, penzije su početkom ove godine već povećane za 6,45 posto, pa će novo povećanje dodatno uvećati mjesečna primanja penzionera u Republici Srpskoj.

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