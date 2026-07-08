Tri znaka do kraja srpnja/jula 2026. imaju posebnu naklonost Svemira: Otvara im se put prema ljubavi, uspjehu i sretnim okolnostima

Prema astrološkim pokazateljima, tri znaka ulaze u znatno povoljnije razdoblje!

Srpanj/jul 2026. donosi jači naglasak na vatrene i zračne energije. Jupiter je u Lavu, Mars u Blizancima, a od 22.7. i Sunce ulazi u Lava. Mjesec zato snažnije podržava hrabrije odluke, jasniji nastup, komunikaciju, ljubavne iskorake, kontakte, dogovore i vidljivost.

Tri znaka posebno ulaze u povoljniji tok. Do kraja srpnja/jula 2026. osjetit će da se nešto pomiče u njihovu korist.

Lav

Lav u srpnju/julu ulazi u najvažniji dio godine. Jupiter je u njegovu znaku, a Sunce 22.7. pokreće sezonu Lava. Njegova osobnost, talent, izgled, nastup, ambicija i rad dolaze u prvi plan. Ono što je ranije ostalo bez dovoljno priznanja sada lakše privlači pažnju.

U poslu se otvaraju prilike kroz javnost, kreativnost, vodstvo, organizaciju, prodaju, medije, osobni brend, rad s klijentima, edukaciju, umjetnost i sve pozicije u kojima treba stati ispred drugih. Ljudi ga lakše pamte. Njegov glas ima veću težinu. Njegova prisutnost ostavlja jači dojam.

Mogu doći pohvala, poziv, preporuka, razgovor o napredovanju, nova suradnja, važniji klijent, bolje plaćen angažman ili projekt koji mu daje širu vidljivost. Novac se pokreće kroz ono što Lav radi prirodno: kreativnost, nastup, organizaciju, vođenje, savjetovanje, prodaju, estetiku ili posao u kojem njegova osobnost daje dodatnu vrijednost.

Mars u Blizancima Lavu donosi kontakte, dogovore, prijatelje, publiku i brže širenje informacija. Jedna objava, poruka, preporuka ili reakcija osobe iz šireg kruga može mu otvoriti vrata.

U ljubavi dobiva snažan magnetizam. Slobodni Lavovi ulaze u razdoblje u kojem ih ljudi primjećuju prirodnije i izravnije. Njihova toplina, stil, sigurnost i velikodušnost djeluju privlačno jer ne traže objašnjenje. Susret se može dogoditi na proslavi, izlasku, poslu, putovanju, javnom događaju ili preko osobe koja ih uvodi u novi krug.

Zauzetim Lavovima odnos se ponovno puni pažnjom. Partner pokazuje više interesa, ponosa, nježnosti ili želje za zajedničkim planom. Ljubav dobiva konkretniji oblik kroz izlazak, slavlje, put, poklon, lijepu vijest, važnu odluku ili trenutak u kojem se Lav ponovno osjeća izabrano.

Do kraja srpnja/jula Lav ima poseban osjećaj zaštite jer se okolnosti slažu oko njegove osobne snage. Pravi ljudi ga primjećuju. Prave prilike dolaze kroz vidljivost. Ljubav mu daje potvrdu. Posao mu daje prostor. Nakon razdoblja u kojem je davao mnogo, a dobivao premalo priznanja, srpanj/jul mu vraća osjećaj da se njegov trud ponovno računa.

Vaga

Kod Vage se ključni pomaci vežu uz jedanaesto astrološko polje: krugove ljudi, saveznike, preporuke, timove, publiku, društvene mreže, zajednice i planove koji imaju budućnost. To je prostor u kojem se ne pobjeđuje pritiskom, već dobrim pozicioniranjem. Vaga sada profitira kada je prisutna među ljudima koji imaju informacije, utjecaj, kontakte ili pristup vratima koja su joj ranije bila zatvorena.

Ovaj period posebno koristi Vagama koje čekaju preporuku, poslovni odgovor, povratnu informaciju, poziv u suradnju ili osobu koja će ih povezati s pravim krugom. U srpnju/julu nije presudno koliko će glasno nastupiti, već koliko će precizno procijeniti kome se vrijedi obratiti. Vaga ima osjećaj za mjeru, ton i trenutak, a upravo te osobine sada donose prednost.

Poslovno se ističu Vage koje rade s klijentima, publikom, estetikom, pravom, komunikacijama, medijima, društvenim mrežama, dizajnom, modom, savjetovanjem, diplomacijom, pregovorima i partnerskim projektima.

Novac ne dolazi samo kroz veći napor, već kroz bolju mrežu. Posao koji je ranije zapeo vraća se preko druge osobe. Ponuda koja je izgledala neodređeno sada dobiva jasniji okvir, cijenu, rok ili ozbiljnijeg sugovornika.

U ljubavi Vaga ulazi u period u kojem presudnu ulogu imaju razgovor, društveni kontekst i osjećaj kulturne bliskosti. Slobodne Vage nekoga upoznaju preko prijatelja, posla, javnog događaja, online kontakta ili zajedničkog interesa. Privlačnost ne mora krenuti burno. Veći značaj ima pametna razmjena, pažnja, pristojnost i dojam da druga strana zna poštovati granice.

Zauzetim Vagama koristi sve što odnos vraća iz rutine. Druženje, zajednički izlazak, kraći put, planiranje proslave, uređivanje prostora, susret s prijateljima ili razgovor o budućnosti vraćaju osjećaj partnerstva.

Do kraja srpnja/jula Vaga ima nekoliko važnih aduta: dobru riječ na pravom mjestu, osobu koja je spominje u povoljnom kontekstu, poziv koji joj vraća samopouzdanje i kontakt koji donosi konkretnu korist.

Strijelac

Strijelac u srpnju/julu dobiva snažan poticaj kroz sve što širi prostor života. Jupiter u Lavu otvara teme putovanja, inozemstva, znanja, edukacije, objavljivanja, javnog nastupa, prava, dokumenata, medija i velikih planova. To su područja u kojima Strijelac prirodno vraća snagu.

Nakon razdoblja u kojem su neke stvari djelovale sporo ili previše ograničeno, ovaj mjesec mu donosi više kretanja. Vijest iz drugog grada ili zemlje, odgovor vezan uz dokumente, posao na daljinu, edukaciju, tečaj, fakultet, putovanje, objavu, predavanje ili suradnju s ljudima iz druge sredine sada dobiva veći značaj.

Strijelac treba ozbiljno shvatiti svaki poziv koji ga izvodi iz rutine. Izlet, sastanak, radionica, gostovanje, razgovor s osobom iz inozemstva ili susret s nekim tko dolazi iz drukčijeg životnog kruga nose više od obične promjene rasporeda. Kod Strijelca se sreća najčešće pokrene kada on sam napravi prvi korak iz poznatog okvira.

Poslovno, srpanj/jul mu daje prostor kroz znanje i vidljivost. Strijelac ima prednost kada govori, piše, objašnjava, podučava, prodaje ideju, povezuje ljude ili prenosi iskustvo široj publici. Njegova otvorenost, iskrenost i sposobnost da vidi širu sliku sada lakše dolaze do izražaja.

Novac se može vezati uz honorarni angažman, edukaciju, savjetovanje, put, javni nastup, pisanje, marketing, prevođenje, online projekt, objavu ili dogovor s inozemstvom. Manji angažman ne treba odmah odbaciti. Upravo posao koji na početku djeluje kao dodatna opcija može otvoriti ozbiljniji pravac.

Mars u Blizancima stavlja naglasak na razgovore, ugovore, suradnje i odnose jedan na jedan. To znači da Strijelac u srpnju/julu mora pažljivije slušati što druga strana stvarno nudi. Dobiva priliku kroz ljude, ali najviše profitira kada jasno postavi uvjete i ne pristane na dogovor koji mu odmah sužava prostor.

U ljubavi se otvara življi i lakši ton. Slobodni Strijelci mogu upoznati osobu koja ih ne opterećuje od prvog trenutka. Privlačnost dolazi kroz humor, razgovor, zajednički interes, putovanje, učenje, online kontakt ili spontani susret. Najbolji znak bit će osjećaj da kraj te osobe ne moraju smanjivati vlastitu prirodu.

Zauzeti Strijelci obnavljaju odnos kroz zajednički smjer. Putovanje, preseljenje, edukacija, veći cilj, posao ili važan dogovor vraćaju osjećaj kretanja. Ljubav kod Strijelca jača kada odnos ima perspektivu, a srpanj/jul takvu perspektivu ponovno stavlja na stol.

Do kraja mjeseca Strijelac dobiva jači osjećaj podrške jer se pred njim otvara širi teren. Ljudi, vijesti i prilike vraćaju mu osjećaj da postoji pravac koji vrijedi slijediti.

Suzana Dulčić/ATMA

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