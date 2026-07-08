Venera u Djevici (od 9.7. do 6.8.2026.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Ovnovi, na poslovnom planu ovo je dobar period za uređivanje radnih procesa, poboljšanje odnosa s kolegama i prihvaćanje zadataka koji traže preciznost. Novac dolazi kroz disciplinu, dodatni angažman, bolje navike i pametnije upravljanje vremenom. Djevice, oko 13.7. moguće su nagle promjene u odnosima ili planovima, osobito ako ste dugo potiskivali nezadovoljstvo.

Venera 9.7.2026. ulazi u Djevicu i ostaje u ovom znaku do 6.8.2026. Nakon vatrenijeg, izražajnijeg i dramatičnijeg razdoblja Venere u Lavu, ljubavni odnosi ulaze u znatno praktičniju fazu. Manje se gleda dojam, a više ponašanje. Manje vrijede velike izjave, a više način na koji netko sudjeluje u svakodnevnom životu.

Djevica je znak reda, korisnosti, razuma, rutine, zdravlja, odgovornosti i detalja. Kada Venera prolazi kroz ovaj znak, ljubav se ne promatra samo kroz romantičnu privlačnost, već kroz pouzdanost, pažnju, dosljednost i spremnost da se odnos stvarno njeguje. U prvi plan dolaze navike, dogovori, obaveze, poruke, ton razgovora, način na koji se rješavaju nesporazumi i koliko se dvije osobe mogu osloniti jedna na drugu onda kada život postane običan, naporan ili prepun sitnih zadataka.

Ovo razdoblje traži trezveniji pogled na odnose. Privlačnost sama po sebi više nije dovoljna. Strast koja nema strukturu počinje trošiti energiju. Odnos koji se temelji na obećanjima sada mora pokazati konkretan oblik. Tko poštuje dogovor, tko preuzima svoj dio odgovornosti, tko zna slušati bez obrambenog tona i tko pokazuje brigu kroz postupke, sada postaje mnogo jasnije.

Prvi dio ovog tranzita prolazi uz Merkur retrogradan u Raku pa se mnogi razgovori vraćaju na stare emocionalne teme. Obiteljski obrasci, neriješene zamjerke, prešućene potrebe i situacije u kojima se netko dugo prilagođavao mogu ponovno tražiti pažnju.

Oko 13.7. Venera ulazi u napet odnos s Uranom, Neptunom i Plutonom, što donosi nemir, nagle uvide, promjene raspoloženja i potrebu da se razlikuje stvarna intuicija od projekcije. Krajem srpnja/jula, osobito oko 29.7., kvadrat Venere i Marsa pojačava verbalnu napetost pa riječi mogu postati oštrije nego što bi odnos mogao podnijeti.

Ovaj tranzit najviše će osjetiti Djevice, Ribe, Blizanci i Strijelci, no ovaj tranzit svima donosi područje u kojem se ljubav, novac, vrijednosti i odnosi moraju uskladiti s realnim životom.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Ovnovima Venera u Djevici stavlja naglasak na svakodnevicu, radne obaveze, zdravlje i ritam života. U ljubavi se manje otvaraju teme velikih obećanja, a više pitanja o tome kako odnos funkcionira iz dana u dan. Ako je u vezi jedna osoba stalno dostupna, organizirana i spremna preuzeti praktične zadatke, a druga se oslanja na spontanost, sada se takva neravnoteža jasno vidi.

Za zauzete Ovnove ovo je vrijeme u kojem odnos traži bolju raspodjelu obaveza. Razgovori o kućnim poslovima, radnom rasporedu, zdravlju, odmoru i vremenu koje posvećujete jedno drugome postaju važniji nego što na prvi pogled djeluju. Sitnice koje se ponavljaju mogu postati veći izvor napetosti od jedne velike svađe.

Slobodni Ovnovi mogli bi susresti simpatiju kroz posao, svakodnevne kontakte, usluge, preporuke ili mjesta na koja redovito odlaze. Privlačnost se razvija kroz korisnost, pažnju i osjećaj da netko obraća pozornost na detalje.

Na poslovnom planu ovo je dobar period za uređivanje radnih procesa, poboljšanje odnosa s kolegama i prihvaćanje zadataka koji traže preciznost. Novac dolazi kroz disciplinu, dodatni angažman, bolje navike i pametnije upravljanje vremenom.

Bik

Bikovima Venera u Djevici donosi jednu od ugodnijih faza ljeta jer aktivira ljubav, privlačnost, kreativnost, užitak i osobni izraz. Ovo je razdoblje u kojem se lakše vraća osjećaj samopouzdanja, osobito ako ste posljednjih mjeseci bili usmjereni na obaveze, sigurnost ili brigu za druge. Venera u zemljanom znaku odgovara Vašem temperamentu jer ne traži kaos, već stabilnu bliskost i odnos koji ima ritam.

U ljubavi se otvaraju ljepše okolnosti za upoznavanja, obnovu romantike, razgovore o djeci, zajedničkim planovima, izlascima i stvarima koje odnos čine življim. Zauzeti Bikovi mogu vratiti toplinu kroz male, ali promišljene geste. Slobodnima se otvara prilika za osobu koja ne osvaja agresivno, već pažljivo, inteligentno i dosljedno.

Oko 10.7. Venera tvori skladan aspekt s Chironom u Biku, što može donijeti važno iscjeljenje teme vrijednosti, tijela, privlačnosti i prava na ljubav bez stalnog dokazivanja.

Na poslovnom planu dobro prolaze kreativni projekti, rad s publikom, estetika, edukacije za djecu, umjetnost, dizajn, sadržaj i sve što traži istančan osjećaj za kvalitetu. Novac može doći kroz hobi, kreativni angažman, dodatnu uslugu ili ulaganje u vlastiti talent.

Blizanci

Blizancima Venera u Djevici aktivira područje doma, obitelji, privatnog života i emocionalne sigurnosti. Ovo razdoblje ne traži toliko vanjske događaje koliko uređivanje temelja. Odnosi s ukućanima, partnerom, roditeljima ili ljudima s kojima dijelite prostor mogu postati važna tema. Ako dom ne pruža mir, to se sada teže ignorira.

U ljubavi se otvara pitanje emocionalne dostupnosti. Partner može tražiti više prisutnosti, a Vi možete osjećati potrebu za mentalnom slobodom, promjenom ritma ili jasnijim granicama. Budući da Venera 13.7. tvori kvadrat s Uranom u Blizancima, moguće su nagle reakcije, neočekivani razgovori ili potreba da brzo promijenite plan. Važno je ne donositi odluke iz trenutne nervoze, osobito ako je problem zapravo umor ili osjećaj da Vas netko previše pritišće.

Slobodni Blizanci mogu se vraćati starim emocionalnim obrascima ili osobama koje ih podsjećaju na ranije faze života. Privlačnost se može pojaviti kroz poznato okruženje, obiteljske kontakte, susjedstvo ili razgovore koji diraju dublju osobnu temu.

Poslovno, ovo je dobar period za rad od kuće, uređenje prostora, obiteljski posao, nekretnine i privatne pripreme za važnije korake. Novac se može vezati uz dom, stanovanje, opremanje, nasljedne teme ili troškove koje treba bolje organizirati.

Rak

Rakovima Venera u Djevici donosi naglasak na komunikaciju, dogovore, kraća putovanja, edukacije, pisanje, susjede, rodbinu i svakodnevne kontakte. Budući da je Merkur u Raku retrogradan do 24.7., prvi dio ovog razdoblja vraća razgovore koji nisu dobili pravi završetak. Ono što je ostalo između redaka sada traži preciznije riječi.

U ljubavi se mnogo toga rješava kroz način na koji govorite i slušate. Partner može reagirati na ton, odgađanje odgovora, neizrečena očekivanja ili potrebu da se nešto konačno formulira bez emocionalnog okolišanja.

Zauzeti Rakovi mogu popraviti odnos ako razgovaraju smireno i konkretno, bez vraćanja svake stare zamjerke u istu rečenicu. Slobodni Rakovi mogu ostvariti zanimljiv kontakt kroz dopisivanje, učenje, kraći put, online komunikaciju ili poznanstvo koje počinje nenametljivo.

Nakon 24.7. komunikacija se lakše slaže u jasniju cjelinu. Tada Merkur u Raku tvori sekstil s Venerom u Djevici, što donosi priliku za razgovor koji ima emocionalnu dubinu i praktičan zaključak. Na poslovnom planu dobro prolaze pisanje, pregovori, administracija, edukacija, marketing, prodaja, savjetovanje i svi poslovi u kojima su precizne informacije presudne. Novac može doći kroz dogovor, preporuku, kraći projekt, tekst, prezentaciju ili kontakt koji se aktivira nakon ranijeg zastoja.

Lav

Lavovima Venera u Djevici ulazi u područje novca, osobnih vrijednosti, zarade, samopoštovanja i odnosa prema vlastitim resursima. Nakon Venere u Vašem znaku, gdje su privlačnost, želja za pažnjom i osobni sjaj bili naglašeni, sada dolazi faza u kojoj treba vidjeti koliko nešto vrijedi u praksi. Ljubav se povezuje s poštovanjem, stabilnošću i osjećajem da Vas druga strana cijeni kroz postupke, a ne samo kroz komplimente.

U odnosima se otvaraju teme davanja i primanja. Ako ste ulagali mnogo energije, novca, vremena ili emocionalne pažnje, sada ćete jasnije vidjeti dobivate li zauzvrat stvarnu podršku.

Zauzeti Lavovi mogu razgovarati o financijama, zajedničkim troškovima, poklonima, sigurnosti i tome koliko se u odnosu osjećaju poštovano. Slobodni Lavovi privlače osobe koje im mogu pokazati stabilnost, ali kraj srpnja/jula traži oprez s pretjeranim očekivanjima i brzom idealizacijom.

Poslovno, ovo je važan period za zaradu, cijene, pregovore o honoraru, bolju organizaciju budžeta i naplatu vlastitog rada. Jupiter u Lavu pojačava ambiciju i želju za rastom, ali polukvadrat s Venerom krajem mjeseca upozorava na troškove zbog dojma, statusa ili želje da se odmah dobije više. Novac se lakše čuva kada jasno znate što je ulaganje, a što samo potreba za potvrdom.

Djevica

Djevice su glavni znak ovog tranzita. Venera u Vašem znaku donosi veću vidljivost, privlačnost, potrebu za njegom tijela, uređivanjem izgleda, jasnijim odnosima i boljim osjećajem vlastite vrijednosti. Ovo je razdoblje u kojem se lakše vraćate sebi, ali i razdoblje u kojem ćete teže pristajati na odnose koji od Vas traže previše prilagodbe.

U ljubavi se mijenja način na koji postavljate standarde. Više primjećujete što Vam odgovara, što Vas umara i gdje prečesto objašnjavate osnovne stvari.

Zauzete Djevice mogu poželjeti urediti odnos kroz jasnije dogovore, praktičnu pomoć, bolju komunikaciju i više poštovanja prema svakodnevnim potrebama. Slobodne Djevice ulaze u fazu veće privlačnosti, ali i veće selektivnosti. Šarm bez pouzdanosti sada brzo gubi snagu.

Oko 13.7. moguće su nagle promjene u odnosima ili planovima, osobito ako ste dugo potiskivali nezadovoljstvo. Oko 29.7. kvadrat Venere i Marsa traži oprez u riječima, jer nervoza lako prelazi u kritiku. Poslovno, ovo je dobar period za osobni brend, prezentaciju, pregovore, estetske promjene, usluge, rad s klijentima i sve što nosi Vaš potpis.

Vaga

Vagama Venera u Djevici prolazi kroz skrivenije područje horoskopa pa se odnosi ne odvijaju samo kroz vanjske događaje. Ovo razdoblje otvara privatne emocije, prešućene simpatije, stare veze, sjećanja, umor i potrebu za povlačenjem od odnosa koji traže previše energije. Budući da je Venera Vaš vladar, tranzit ćete osjetiti suptilno, ali vrlo osobno.

U ljubavi se mogu pojaviti teme koje nisu spremne za javno izlaganje. Zauzete Vage mogu u sebi preispitivati koliko su stvarno zadovoljne odnosom, što šute zbog mira i gdje su predugo održavale sklad na vlastitu štetu. Slobodne Vage mogu razmišljati o osobi iz prošlosti ili o odnosu koji ima element tajnosti, distance ili emocionalne nedostupnosti. Važno je ne idealizirati ono što se lijepo osjeća samo zato što ostaje nedovoljno provjereno u stvarnom životu.

Ovo je odličan period za odmor, terapijski rad, emocionalno čišćenje, završavanje privatnih poglavlja i pripremu za snažniji osobni nastup nakon 6.8., kada Venera ulazi u Vaš znak.

Poslovno, najbolje prolazi rad iza scene, istraživanje, priprema, pisanje, administracija, duhovni rad, pomaganje drugima i poslovi koji traže koncentraciju. Novac dolazi kroz diskretan rad, završene obaveze, naplatu starog angažmana ili uslugu koju ste ranije pokrenuli.

Škorpion

Škorpionima Venera u Djevici aktivira prijateljstva, društvene krugove, mreže, suradnje, planove za budućnost i kontakte s ljudima koji mogu otvoriti korisna vrata. Ovo je razdoblje u kojem ljubav i prilike dolaze kroz zajednice, preporuke, online prostor, projekte, grupe i ljude s kojima dijelite slične interese.

U ljubavi se prijateljska dinamika može pretvoriti u nešto dublje. Zauzeti Škorpioni mogu s partnerom razgovarati o budućim planovima, društvenom životu, zajedničkim ciljevima i tome koliko se njihove želje za sljedeću fazu života podudaraju. Slobodni Škorpioni mogu upoznati osobu preko prijatelja, društvenih mreža, edukacija, radionica ili poslovnih kontakata. Privlačnost se gradi kroz pametan razgovor, zajedničke vrijednosti i osjećaj da netko razumije Vaše dugoročne ambicije.

Na poslovnom planu dobro prolaze timski rad, suradnje, udruženja, klijenti iz mreže poznanstava, digitalni projekti, humanitarne inicijative, savjetodavni rad i svi oblici povezivanja.

Novac može doći kroz preporuku, zajednički projekt, publiku, članstvo, grupni program ili osobu koja zna kome treba Vaša usluga. Ipak, sredina srpnja/jula traži oprez s očekivanjima, osobito ako se prijateljstvo i interes počnu previše miješati.

Strijelac

Strijelcima Venera u Djevici donosi naglasak na karijeru, javnu sliku, status, ambiciju i dugoročne ciljeve. Ovo je jedan od važnijih poslovnih tranzita ljeta jer traži profesionalnost, urednost, odgovornost i spremnost da se pokaže stvarna kvaliteta. U odnosima se ljubav povezuje s budućnošću, reputacijom i pitanjem može li se osoba uklopiti u život koji gradite.

Zauzeti Strijelci mogu razgovarati o karijeri, preseljenju, planovima, obavezama i načinu na koji poslovni pritisak utječe na odnos.

Ako jedna osoba previše nosi teret ambicije, a druga nema razumijevanja za ritam posla, napetost postaje vidljiva. Slobodni Strijelci mogu privući osobu iz poslovnog okruženja, preko javnog nastupa, klijenata, suradnika ili situacije u kojoj se vidi njihov profesionalni autoritet.

Na poslovnom planu ovo razdoblje traži preciznost i disciplinu. Prilike dolaze kroz nadređene, klijente, javnost, objave, preporuke, projekte koji traže povjerenje i poslove u kojima morate pokazati da ste dorasli većoj odgovornosti. Novac se može vezati uz status, ugovor, povišicu, bolje pozicioniranje ili novu profesionalnu ponudu. Oko 29.7. treba paziti na komunikaciju s partnerima i suradnicima jer oštre riječi mogu nepotrebno zakomplicirati dobar plan.

Jarac

Jarcima Venera u Djevici donosi skladniju energiju jer se odvija u zemljanom znaku koji razumije Vašu potrebu za kvalitetom, redom i dugoročnom vrijednošću. Aktiviraju se putovanja, obrazovanje, inozemstvo, izdavaštvo, pravo, duhovni razvoj, širenje znanja i kontakti s ljudima iz drugačijih sredina. Ovo je razdoblje u kojem ljubav i prilike dolaze kroz širu sliku života.

Zauzeti Jarci mogu s partnerom planirati put, edukaciju, preseljenje, pravno pitanje, poslovno širenje ili odluku koja otvara novu životnu perspektivu. Odnos dobiva snagu kada postoji zajednički cilj i spremnost da se praktično razradi ono o čemu se dugo govorilo. Slobodni Jarci mogu upoznati osobu kroz putovanje, seminar, online rad, strance, medije, fakultet, izdavaštvo ili profesionalni krug koji nadilazi lokalno okruženje.

Poslovno, ovo je odličan period za učenje, mentorstvo, polaganje ispita, pripremu dokumentacije, objave, marketing, međunarodne kontakte i širenje usluga prema novoj publici.

Novac može doći kroz edukaciju, savjetovanje, online prodaju, rad sa strancima, pravne poslove, medijske projekte ili znanje koje konačno dobiva konkretnu tržišnu vrijednost. Ljubavno i poslovno, najviše dobivate kada spojite iskustvo s jasnim planom.

Vodenjak

Vodenjacima Venera u Djevici aktivira područje intime, povjerenja, zajedničkog novca, dugova, kredita, nasljedstva, emocionalne ovisnosti i svega što se dijeli s drugom osobom. Ovo je intenzivnije razdoblje jer se odnosi ne zadržavaju na površini. Postaje važno tko je pouzdan, tko drži dogovor i tko zna biti prisutan kada se otvore osjetljive teme.

Zauzeti Vodenjaci mogu razgovarati o zajedničkim financijama, ulaganjima, stanovanju, kreditima, seksualnoj bliskosti, ljubomori ili granicama.

Ako je u odnosu postojao nerazmjer u davanju, kontroli ili emocionalnoj dostupnosti, sada se to jasnije vidi. Slobodni Vodenjaci mogu osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koja ih mentalno intrigira, ali Venera u Djevici traži da se ne zanemare praktični signali. Ritam komunikacije, odgovornost i dosljednost govore više od intenziteta.

Poslovno, ovo je dobro vrijeme za financijske analize, poreze, tuđi novac, banke, investicije, osiguranja, terapijski rad, istraživanje, krizni menadžment i poslove koji traže povjerenje. Novac može doći kroz partnera, klijenta, zajednički projekt, naplatu duga, kredit, proviziju ili ulaganje, ali svaki dogovor treba biti precizno definiran. Oko sredine srpnja/jula čuvajte se nejasnih financijskih obećanja.

Ribe

Ribama Venera u Djevici prolazi kroz područje partnerstva, braka, ozbiljnih odnosa, ugovora i važnih ljudi koji stoje nasuprot Vama. Ovo je jedan od najvažnijih ljubavnih tranzita ljeta jer jasno pokazuje kakva je stvarna dinamika između Vas i druge strane. Odnosi traže konkretan razgovor, poštovanje granica i manje emocionalnog nagađanja.

Zauzete Ribe mogu u ovom razdoblju otvoriti teme koje su dugo bile potisnute: tko što očekuje, tko se koliko prilagođava, gdje nedostaje praktične podrške i koliko se obećanja zaista provode.

Venera u Djevici od partnera traži prisutnost u svakodnevnom životu, a od Vas traži jasnije izražavanje potreba. Opozicija Venere sa Sjevernim Mjesečevim čvorom u Ribama oko 10.7. naglašava pitanje osobnog smjera. Odnos ima smisla kada ne traži da se izgubite u tuđim očekivanjima.

Slobodne Ribe mogu privući osobu koja je ozbiljnija, analitičnija, praktičnija ili na neki način drugačija od njihovog uobičajenog tipa. Privlačnost se razvija kroz razgovor, međusobnu korisnost i osjećaj da netko unosi red u područje koje je dugo bilo nejasno. Poslovno, ovo je dobar period za ugovore, klijente, savjetovanja, suradnje i pregovore. Novac dolazi kroz druge ljude, partnerstva, posredovanje i odnose u kojima obje strane jasno znaju što daju i što primaju.

Suzana Dulčić/ATMA

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