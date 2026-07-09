SKRIVENI OTROV U OMILJENOM VOĆU: Zašto nikada ne biste smjeli u blender stavljati neočišćene jabuke…

Kako nastaje otrov u želucu?

Sjemenke jabuke sadrže biljni spoj amigdalin. Dok je sjemenka cijela, amigdalin je potpuno izolovan i bezopasan. Međutim, kada zubima ili oštricama blendera prožvačete i oštetite tvrdu vanjsku opnu, aktivirate opasnu hemijsku reakciju.

U kontaktu s ljudskim probavnim enzimima, amigdalin se razgrađuje i oslobađa vodikov cijanid (HCN). Ovaj otrov djeluje munjevito: blokira sposobnost stanica da koriste kisik, što dovodi do brzog gušenja tkiva i vitalnih organa.

Koliko je sjemenki zapravo fatalno?

Za paniku nema mjesta ako progutate nekoliko sjemenki, jer ljudska jetra može neutralisati male količine cijanida. Opasnost raste s količinom i načinom konzumacije:

Jedan gram smrvljenih sjemenki oslobađa između 0,06 i 0,24 miligrama cijanida.

Smrtonosna doza za odraslog čovjeka iznosi oko 1,5 miligrama po kilogramu tjelesne težine.

Fatalan ishod zahtijeva da odrasla osoba odjednom sitno sažvače i pojede između 150 i 200 sjemenki (otprilike 20 do 40 cijelih jezgri jabuke).

Najveća opasnost vreba iz blendera i trendova “zdrave hrane”

Najveći rizik u modernom dobu ne dolazi od direktnog jedenja jabuka, već od smoothie napitaka. Kada cijele jabuke, zajedno s jezgrama, ubacite u snažan blender, oštrice savršeno samelju sjemenke i oslobađaju maksimalnu količinu amigdalina direktno u sok.

Također, na internetu se često šire opasni, pseudonaučni trendovi koji promovišu amigdalin (pod lažnim imenom “vitamin B17”) kao alternativni lijek, što direktno vodi do hroničnog trovanja.

Simptomi na koje morate obratiti pažnju

Prvi znaci trovanja cijanidom nakon konzumacije smrvljenih sjemenki uključuju:

Snažnu glavobolju i vrtoglavicu

Mučninu, povraćanje i opću slabost

Ubrzan rad srca i otežano disanje

U ekstremnim slučajevima, veće količine uzrokuju napade, gubitak svijesti, komu i prestanak rada srca. Zbog niske tjelesne težine, djeca su prva na udaru i kod njih je prag toksičnosti drastično niži nego kod odraslih.

Zaključak je jasan

Pripremate li sokove ili dajete jabuke djeci, obavezno odvojite minutu i potpuno uklonite jezgru s korijenom i sjemenkama. Priroda je u nju ugradila hemijski štit koji ljudski organizam ne bi smio testirati.

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