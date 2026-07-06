Plastične stolice će blistati kao nove: Potrebna su vam samo 2 sastojka koja već imate u kuhinji

Dobra vijest je da nije potrebno kupovati skupa sredstva. Dovoljna su dva sastojka koja već imate u kuhinji kako bi vaše plastične stolice ponovo zablistale.

Sirće kao saveznik protiv tvrdokorne prljavštine

Jedan od najjednostavnijih načina za čišćenje je rastvor alkoholnog sirćeta i vode. Pomiješajte pola šolje sirćeta sa dva litra mlake vode.

Natopite sunđer i temeljno prebrišite cijeli namještaj. Sirće pomaže da se rastvore naslage prljavštine i masnoće koje su se nakupile tokom zime, vraćajući sjaj koji su plastične stolice izgubile.

Trik za najupornije mrlje na plastičnim stolicama

Ako pojedine mrlje ne nestanu iz prvog pokušaja, nema potrebe za agresivnim hemikalijama. Malu količinu sirćeta sipajte direktno na sunđer i nežno istrljajte problematično mjesto. Kod reljefnih površina i sitnih otvora najbolje će poslužiti stara četkica za zube, čija vlakna lako dopiru do mjesta koja je teško očistiti običnom krpom.

Sapunica za redovno održavanje

Za redovno održavanje, sasvim je dovoljno blago sredstvo za pranje sudova. U lavor sa toplom vodom dodajte malo deterdženta, napravite bogatu sapunicu i njome prebrišite sto i plastične stolice.

Na ovaj način lako ćete ukloniti prašinu, tragove hrane, fleke od pića i ostatke insekata.

Kako sačuvati sjaj namještaja na duže staze?

Da bi namještaj što duže zadržao boju i sjaj, nakon pranja ga dobro isperite čistom vodom i obrišite suhom krpom.

Kada ga ne koristite, najbolje je da ga prekrijete zaštitnom navlakom ili odložite na suho mjesto. Tako ćete spriječiti nakupljanje prašine i produžiti vijek trajanja.

Uz malo truda i sastojke koje već imate, vaš baštenski namještaj ponovo će biti spreman za ljetnje uživanje.

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