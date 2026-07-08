Dnevni horoskop za 8. jul: Venera u Lavu pali strast

Dnevni horoskop za 8. jul nosi jednu poruku koju ne smijete prespavati: sutra je kraj ovoga. Mjesec u Ovnu pravi trigon sa Venerom u Lavu, a dva vatrena znaka zajedno prave srijedu koja se osjeća kao petak uveče. Venera je od sredine juna u Lavu i drži nas samopouzdanim. Kada sutra pređe u Djevicu, sve postaje trezvenije i praktičnije. Zato danas, dok traje, pustite sebe da se zabavite.

Zašto se srijeda osjeća kao vikend

Vatra pali vatru. Ovan daje nalet, Lav dodaje toplinu i odjednom razgovori teku sami od sebe. Ljudi vam prilaze lakše, smijeh dolazi brže, planovi se prave bez premišljanja. Ovo je posljednji dan prije nego što Venera u Lavu ustupi mjesto opreznijoj Djevici, pa nema smisla čekati „bolji trenutak“.

Šta donosi dnevni horoskop za 8. jul za vaš znak

Ovan

Mjesec je u vašem znaku i vi ste najmagnetičnija osoba u prostoriji, a da se ni ne trudite. Ako vam neko već neko vrijeme okupira misli, srijeda je dan da napravite potez. Plan vam nije potreban. Krenite.

Bik

Danas vas vuče ka kući i to je upravo ono što vam prija. Naručite hranu, sklupčajte se i pustite film. Ovo nije veče za gomilu nepoznatih ljudi, već za onu jednu osobu ili mir vašeg kauča.

Blizanci

Retrogradni Merkur vas je držao u glavi, ali srijeda vam donosi predah. Duhoviti ste i svaka rečenica dolazi u pravom trenutku. Neko iz društva konačno pravi konkretan plan umjesto da vas drži na čekanju.

Rak

Neko čije mišljenje istinski cijenite priznaje trud koji ste dugo ulagali bez ijedne riječi zahvalnosti. Ne tražite potvrdu spolja, ali prija znati da vas ljudi vide.

Lav

Sa Venerom u vašem znaku, svijet vam odgovara toplije. Energija dostiže vrhunac prije nego što planeta ljubavi ode u Djevicu. Budite spontani i mijenjajte planove bez griže savjesti. Što manje razmišljate, to će vam bolje ići.

Djevica

Nešto krijete, bilo simpatiju ili projekat na kojem tiho radite. U srijedu je teže ćutati. Ne morate to reći svima, ali povjerite se nekome kome vjerujete. Možda vam upravo ta osoba pomogne.

Ko osjeća najjaču astrološku poruku za srijedu

Vaga

Jedna osoba vam se stalno vraća u misli. Mjesec u Ovnu je gura u prvi plan, koliko god bili zauzeti. To nije slučajno. Budite iskreni prema sebi i zapitajte se šta zaista želite.

Škorpija

Nešto što pustite u svijet dobija bolji odjek nego što ste očekivali. Objava, projekat ili ideju primjećuju pravi ljudi i stvari kreću naprijed. Ovo je pobjeda koja vam je nedjeljama nedostajala.

Strijelac

Dvoumili ste se oko putovanja, a odgovor je sada očigledan. Oklevanje nestaje. Finansije se poklapaju i imate zeleno svjetlo da rezervišete put koji ste odlagali.

Jarac

Novac vas pritiska cijele sedmice i to je sasvim normalno. Ali srijeda donosi neočekivan predah zbog kojeg lakše dišete. Nije riječ o velikom dobitku, ali dovoljno je da promijeni atmosferu i oslobodi vas pritiska do večeri.

Vodolija

Retrogradni Merkur u Raku tjerao vas je da mislite kako stalno govorite pogrešne stvari. Danas ste ponovo u skladu sa sobom. Pustite omiljenu muziku i posvetite malo vremena sebi.

Ribe

Poslije napornih sedmica, srijeda protiče glatko. Zadaci kojih ste se pribojavali završavaju se brže nego što ste očekivali. Sada je vrijeme za hobi, knjigu ili kreativni projekat koji čeka, prenosi Krstarica.

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