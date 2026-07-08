Kako prepoznati odanog partnera? Psiholog izdvaja dvije ključne osobine

Psiholog Mark Travers smatra da se odanost prepoznaje po tome da li se partnerove riječi i djela poklapaju, kao i da li ostaje uz drugu osobu i u teškim periodima. Izdvojio je dvije navike za koje kaže da najbolje pokazuju koliko je partner zaista odan u ljubavnom odnosu.

Dosljednost između riječi i djela

Prema Traversu, odanost se prije svega vidi u tome koliko su partnerove riječi usklađene s njegovim ponašanjem.

– U jednom trenutku riječi jednostavno prestanu da budu pouzdan pokazatelj onoga što slijedi – navodi za Psychology Today.

Dodaje da povjerenje ne narušavaju samo velika razočaranja, već i male nedosljednosti koje se vremenom gomilaju.

Kada se partnerove namjere i postupci uglavnom poklapaju, nema potrebe da stalno preispitujete njegova obećanja.

– Upravo je to ono što odanost donosi u vezu – dosljednost i predvidljivost – objašnjava psiholog.

Ističe da se osjećaj sigurnosti gradi upravo kroz svakodnevnu dosljednost, a ne kroz povremene velike gestove.

Čuvanje partnerovog dostojanstva

Travers smatra da se prava odanost posebno vidi u stresnim i zahtjevnim periodima.

– Kada do toga neizbježno dođe, ključno je kako se par nosi s tim. Partner koji pruža podršku i pokazuje poštovanje pomaže drugoj osobi da se osjeća sigurno čak i u najtežim trenucima.”

Važno je štititi partnerovo dostojanstvo i kada nije prisutan, kao i ostati uz njega kada se suočava s pritiskom ili kritikama.

– Kada vam neko dosljedno čuva leđa u stresnim ili društveno izloženim situacijama, pokazuje vam da ste mu važni, da ste sigurni i da bira vašu stranu prije svih ostalih. To je odanost u svom najčistijem obliku – zaključuje Travers.

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