Srpanj/jul 2026. bit će najbolji mjesec godine za ova 4 znaka Zodijaka

Četiri znaka Zodijaka mogu očekivati veliki, pozitivan zaokret u srpnju/julu. Sudbina im se osmjehuje – a hoćete li i vi biti među njima, provjerite u nastavku.

Srpanj/jul 2026. počinje pod svježim utjecajem Jupitera u Lavu, tranzita koji je aktiviran posljednjeg dana lipnja/juna i odmah mijenja astrološku sliku ljeta. Uz retrogradni Merkur u Raku do 24. srpnja/jula, mjesec istodobno vraća stare dogovore, obiteljske teme i financijska pitanja koja traže rasplet.

Sredinom mjeseca Jupiter u Lavu ulazi u važne aspekte s Neptunom u Ovnu, Plutonom u Vodenjaku i Uranom u Blizancima. Ta kombinacija najviše odgovara znakovima koji mogu brzo reagirati, preuzeti inicijativu i iskoristiti priliku čim se pojavi.



Najviše iz srpnja/jula 2026. izvlače četiri znaka Zodijaka.

Ovan

Ovnovima srpanj/jul vraća strast, inicijativu i osjećaj da se stvari napokon pomiču brže. Jupiter u Lavu podiže ljubav, izlaske, odmor, kreativnost, djecu, sport, javni nastup i projekte koji nose njihov osobni potpis.Ljubav

Ovan koji je dugo radio bez prave potvrde sada može dobiti pohvalu, preporuku, klijenta, poziv ili priliku da pokaže ono što zna. Dobro prolaze oni koji vode vlastiti posao, rade s ljudima, prodaju, nastupaju, treniraju, stvaraju sadržaj, bave se edukacijom ili žele pokrenuti nešto pod svojim imenom.

Ljubav je jedan od najjačih dijelova mjeseca. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu prema kojoj će osjetiti snažnu privlačnost, najčešće kroz izlazak, posao, put, sport, društvo ili događaj na koji odlaze bez velikih očekivanja. Zauzeti Ovnovi mogu vratiti bliskost kroz zajednički plan, kraći odmor, izlazak ili razgovor koji mijenja atmosferu u odnosu.

Dobar dio sreće dolazi kroz spontanost. Poziv u zadnji tren, poruka, ulaznica, putovanje, susret ili prilika za nastup mogu im promijeniti raspored na bolje. Ovnovi će u srpnju/julu najviše profitirati kada reagiraju na ono što ih stvarno vuče naprijed.

Ljudi ih lakše primjećuju, ponude dolaze brže, a odluke donesene iz želje imaju bolji rasplet nego što su očekivali. Srpanj/jul ih podsjeća koliko se njihov život promijeni kad ponovno počnu birati hrabro.

Lav

Lavovi u srpnju/julu ulaze u period u kojem im se lakše vraća ono što su dugo ulagali. Jupiter je u njihovom znaku, a u drugoj polovici mjeseca pridružuje mu se i Sunce. To je snažna kombinacija za osobni uspon, bolju poziciju, jaču vidljivost i više pažnje ljudi koji odlučuju.

Najviše se može pokrenuti kroz posao i novac. Lav koji je čekao priznanje, bolji ugovor, isplatu, veću publiku, novu suradnju ili priliku da izađe iz sjene sada ima puno bolje izglede. Posebno dobro prolaze oni koji rade s klijentima, prodajom, medijima, društvenim mrežama, modom, ljepotom, ugostiteljstvom, zabavom ili vlastitim brendom.

Netko ih može preporučiti pravoj osobi. Klijent koji je oklijevao može se vratiti. Nadređeni može napokon primijetiti njihov doprinos. Projekt koji je dugo bio u pripremi može dobiti prvi ozbiljan rezultat. Lavovima kraj mjeseca posebno ide u prilog jer tada lakše dolaze do potvrde, poziva, novca, pohvale ili ponude koja im otvara bolji nastavak godine.

Ljubav također dobiva jači ton. Slobodni Lavovi mogu privući osobu koja ne skriva interes i ne igra na hladnoću. Zauzeti Lavovi mogu dobiti više pažnje, konkretniji razgovor o zajedničkim planovima ili lijep znak da se odnos ponovno vraća na topliji teren.

Srpanj/jul im donosi upravo ono što Lav najbolje prepoznaje: trenutak u kojem se trud vidi, ljudi reagiraju, a samopouzdanje se vraća bez prisile.

Vaga

Vagama srpanj/jul vraća osjećaj da se trud napokon vidi i naplaćuje. Jupiter u Lavu podiže suradnje, publiku, timove, prijateljstva, društvene mreže i projekte koji njihov rad dovode do šireg kruga ljudi.

Najviše se pokreće kroz posao. Vaga koja je čekala isplatu, bolji ugovor, povrat starog klijenta, potvrdu angažmana ili priliku da njezin rad dobije veći doseg sada ima puno bolje izglede. Dobro prolaze oni koji rade s estetikom, pravom, medijima, edukacijom, savjetovanjem, prodajom, organizacijom događaja ili uslugama koje ovise o povjerenju.

Retrogradni Merkur u Raku vraća karijeru, status i stare poslovne razgovore. Ono što je bilo odgođeno sada se ponovno otvara: cijena rada, uvjeti suradnje, rokovi, odgovornost ili pozicija koju Vaga više ne želi držati bez jasnog priznanja. Novac stiže kroz konkretniji dogovor, bolju naplatu, dodatni angažman ili posao koji se vraća nakon zastoja.

Ljubav ulazi u življi ritam. Slobodne Vage mogu upoznati osobu preko posla, izlaska, putovanja, interneta, edukacije ili zajedničkog društva. Privlači ih netko s kim razgovor ide lako, ali ima dovoljno širine da ne ostane na površini. Zauzete Vage mogu vratiti bliskost kroz odmor, izlazak, zajednički plan ili razgovor koji smiruje ono što je posljednjih tjedana bilo napeto.

Druga polovica srpnja/jula donosi više kretanja. Mars i Uran u Blizancima ubrzavaju putovanja, dokumente, objave, ispite, pravna pitanja, edukacije i dogovore s ljudima iz drugih sredina. Vijest koja tada stiže može ubrzati plan koji je predugo stajao.

Vage u srpnju/julu dobivaju ono što im je najviše trebalo: jasniji posao, bolju naplatu, više pažnje u ljubavi i potvrdu da ono što su strpljivo gradile napokon donosi rezultat.

Strijelac

Strijelcima se u srpnju/julu pokreću teme koje su im prirodno važne: putovanja, dokumenti, fakultet, ispiti, pravne odluke, objave, strani jezici, inozemstvo i poslovi s ljudima iz drugih sredina. Jupiter, njihov vladar, sada je u Lavu, pa im se lakše otvaraju prilike koje prelaze granice svakodnevnog rasporeda.

To može biti potvrda za put, odgovor iz ambasade, termin ispita, vijest s fakulteta, rješenje papira, poziv iz druge zemlje, ponuda za posao koji uključuje putovanja, objavljen tekst, dogovor oko edukacije ili suradnja s klijentom iz drugog grada.

Strijelci povezani s turizmom, obrazovanjem, sportom, pravom, medijima, marketingom, pisanjem ili međunarodnim poslovima mogu imati posebno dobar mjesec. Jedna preporuka može ih dovesti do osobe koja odlučuje. Jedan razgovor može završiti konkretnom ponudom. Plan koji je mjesecima bio samo ideja sada može dobiti datum, cijenu i osobu koja ga podržava.

Ljubav im također dolazi kroz kretanje i nova okruženja. Slobodni Strijelci mogu upoznati osobu na putu, preko interneta, fakulteta, posla ili prijatelja iz druge sredine. Zauzeti Strijelci mogu dogovoriti odmor, selidbu, zajednički projekt ili veću odluku za budućnost.

Srpanj/jul im daje konkretan razlog za pokret: riješen papir, prihvaćenu prijavu, potvrđen put, novu poslovnu šansu ili osobu zbog koje se planovi šire.

Suzana Dulčić/ATMA

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