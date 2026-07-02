Italija blokira dogovor o novoj NATO-ovoj pomoći Ukrajini…

Italijanska vlada blokira odobrenje NATO-ovog paketa vojne pomoći Ukrajini za 2027. godinu vrijednog 79,8 milijardi dolara, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), pozivajući se na diplomatske izvore. Time je dovedeno u pitanje proširenje finansijske podrške Kijevu i na narednu godinu.

Ambasadori država članica već su usaglasili nacrt završne deklaracije predstojećeg samita, kojim se Ukrajini garantuje vojna pomoć, naoružanje i obuka u vrijednosti od 79,8 milijardi dolara za 2026. godinu. Međutim, dogovor o istoj pomoći za 2027. još nije postignut.

Prema pisanju FAZ-a, saveznici su predložili da se isti nivo podrške zadrži i naredne godine, ali se Italija tome usprotivila. Zbog toga će ambasadori NATO-a održati dodatne konsultacije uoči samita koji će ove sedmice biti održan u Ankari.

Riječ je o sredstvima koja uključuju 34,2 milijarde dolara iz programa zajmova Evropske unije za Ukrajinu te 45,6 milijardi dolara koje su saveznici ranije dogovorili na NATO samitu u Washingtonu 2024. godine.

Ukoliko bi isti paket bio usvojen i za 2027. godinu, ukupna podrška u dvije godine iznosila bi 159,6 milijardi dolara. Nacrt deklaracije također naglašava da Ukrajina daje važan doprinos jačanju transatlantske sigurnosti.

Prema pisanju Politica, očekuje se da će članice NATO-a na samitu preuzeti nove višemilijardne obaveze za proizvodnju oružja kako bi se osigurala kontinuirana vojna pomoć Ukrajini.

Samit NATO-a bit će održan 7. i 8. jula u Ankari, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je najavio da će i Ukrajina učestvovati na skupu, pišu Vijesti.

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