Tragedija u Južnoj Africi: Autobus se prevrnuo, 16 mrtvih…

Najmanje 16 osoba je poginulo, a 20 ih je povrijeđeno kada se autobus koji je prevozio putnike ka provinciji Istočni Cape u Južnoj Africi prevrnuo u ranim jutarnjim satima u četvrtak.

Prema navodima vlasti, autobus je prevozio 78 putnika iz grada Cape Town u pokrajini Zapadni Cape prema Idutywi u Istočnom Capeu.

„Navodno je autobus skrenuo kako bi izbjegao sudar s dostavnim vozilom, pri čemu je vozač izgubio kontrolu i vozilo se prevrnulo“, izjavio je portparol Uprave za upravljanje cestovnim saobraćajem Simon Zwane.

Iako su prvobitni izvještaji govorili o devet poginulih, naknadna istraga na mjestu nesreće potvrdila je da je stradalo ukupno 16 osoba.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu u gradu Worcester, oko 120 kilometara od Cape Towna, dok je najmanje 43 putnika odbilo medicinsku pomoć.

„Uzrok nesreće bit će predmet istrage Uprave za upravljanje cestovnim saobraćajem i Južnoafričke policijske službe“, dodao je Zwane.

Vlasti su upozorile vozače na povećan oprez tokom zimskog perioda zbog guste magle koja smanjuje vidljivost na cestama.

Saobraćaj u ovom periodu može biti posebno opasan zbog magle, dima, poledice i slabe vidljivosti.

Ovo je druga teška nesreća autobusa u Južnoj Africi ove sedmice, nakon što je u srijedu poginuo vozač autobusa koji je prevozio putnike iz Malavija prema granici Beitbridge u pokrajini Limpopo, kada se vozilo prevrnulo, pišu Vijesti.

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