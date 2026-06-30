Jupiter u Lavu otvara najjači ciklus sreće za ova 4 znaka

Jupiter 30.6.2026. ulazi u Lava i otvara ciklus koji traje gotovo trinaest mjeseci, sve do 26.7.2027. Nakon boravka u Raku, gdje je naglasak bio na obitelji, sigurnosti, privatnom životu i emocionalnim temeljima, energija se premješta prema vidljivosti, hrabrosti, kreativnosti, ambiciji i osobnom nastupu.

Lav traži jasniji stav. Traži da čovjek zna što vrijedi, što želi pokazati i gdje više nema prostora za skrivanje vlastitog talenta. Jupiter u ovom znaku širi ono što je povezano s ugledom, samopouzdanjem, stvaralaštvom, ljubavlju, djecom, javnim nastupom, vodstvom i osobnim brendom. Ovo je tranzit koji nagrađuje ljude koji se usude izaći pred druge, predstaviti svoj rad i zauzeti mjesto koje im pripada.

Ipak, srpanj/jul neće biti jednostavna ravna linija prema uspjehu. Već u noći s 1. na 2.7. Jupiter iz Lava pravi kvadrat s Kironom u Biku. To otvara pitanje vrijednosti, novca, samopouzdanja i unutarnjeg osjećaja zasluživanja. Mnogi će upravo tada vidjeti gdje sami sebe umanjuju, gdje predugo pristaju na manje i gdje se još uvijek boje tražiti poštenu cijenu za svoj rad.

Sredinom i krajem srpnja/jula energija postaje snažnija. Jupiter 20.7. pravi trigon s Neptunom u Ovnu, opoziciju s Plutonom u Vodenjaku, a 21.7. sekstil s Uranom u Blizancima. To je rijetka kombinacija inspiracije, velikih ambicija, tehnoloških promjena, novih ideja i dubokog preispitivanja moći. Prilike dolaze kroz odvažnost, mreže ljudi, javni prostor, nove formate rada, medije, edukaciju, društvene platforme i projekte koji traže hrabriji izraz.

Egzaktan trigon Jupitera u Lavu i retrogradnog Saturna u Ovnu događa se 1.9.2026. u 00:17h. Taj aspekt daje čvršću strukturu svemu što je započeto na valu prvog entuzijazma. Ono što se u srpnju/julu pojavi kao ideja, poziv, kontakt ili iznenadna prilika tada dobiva ozbiljniji oblik. Zato ovaj tranzit ne treba svesti samo na sreću. Jupiter u Lavu donosi više prostora, ali traži karakter, mjeru i spremnost da se preuzme odgovornost za vlastitu vidljivost.Duhovnost

Poseban utjecaj će osjetiti četiri znaka – Rak, Lav, Vaga i Škorpion.

Rak

Rakovi ulaze u jedan od najsnažnijih financijskih ciklusa u posljednjih dvanaest godina. Jupiter u Lavu otvara njihovo drugo solarno polje i stavlja novac, imovinu, zaradu i osjećaj vlastite vrijednosti u središte događaja. Sve što su u prethodnoj godini mijenjali na sebi sada traži opipljiv rezultat.

Pred njima je razdoblje bolje naplate, većih prihoda, pametnijih ponuda i sigurnijeg odnosa prema novcu. Posao koji je dugo donosio premalo sada traži novu cijenu. Talent koji su podrazumijevali postaje izvor zarade. Znanje, iskustvo, intuicija i sposobnost da drugima daju stvarnu podršku dobivaju tržišnu težinu.

Posebno snažan pomak čeka Rakove koji rade samostalno, vode mali posao, savjetuju druge, stvaraju, poučavaju, uređuju prostor, rade s hranom, domom, njegom ili ljudskim potrebama. Njihova prirodna osjetljivost sada postaje prednost. Bolje čitaju tržište, jasnije osjećaju što ljudima treba i lakše pretvaraju svoj dar u prihod.

Ovo je godina u kojoj Rak podiže cijenu vlastitog rada, traži bolje uvjete, otvara dodatni kanal zarade i pametnije raspoređuje ono što ima. Novac stiže kao potvrda unutarnje promjene. Više sigurnosti dolazi ondje gdje su spremni prestati se ispričavati zbog vlastite vrijednosti.

Jupiter u Lavu Rakovima donosi sreću koja se vidi u konkretnim brojkama: boljoj zaradi, stabilnijem računu, vrjednijoj ponudi, korisnom ugovoru i mirnijem pogledu prema budućnosti. Njihov trud napokon dobiva cijenu.

Lav

Lavovima počinje veliki osobni ciklus sreće, rasta i vidljivosti. Jupiter ulazi u njihov znak i otvara prvo solarno polje, najvažniju točku horoskopa za identitet, nastup, tijelo, energiju, samopouzdanje i životni smjer. Nakon razdoblja čekanja, umora ili osjećaja da daju mnogo bez pravog odjeka, Lavovi ponovno ulaze u središte vlastite priče.

Njihova prisutnost postaje snažnija. Lakše privlače pažnju, bolje predstavljaju svoje ideje i uvjerljivije nastupaju pred ljudima. Ono što pokrenu dobiva širi doseg. Ono što izgovore ostavlja jači dojam. Ljudi ih primjećuju brže, pamte dulje i povezuju s prilikama koje nose rast.

Pred Lavovima su osobni projekti, ljubavni počeci, javni iskoraci, promjena imidža, kreativni uspjesi, bolji nastupi, jače brendiranje i odluke koje ih vraćaju bliže životu kakav žele voditi. Posebno snažan zamah imaju Lavovi u medijima, umjetnosti, edukaciji, marketingu, modi, zabavi, vodstvu, radu s djecom i poduzetništvu.

Sreća im dolazi kroz hrabrost da se pokažu bez umanjivanja. Što jasnije stanu iza svog imena, rada, izgleda, znanja i želje, to se brže otvaraju vrata. Ovo je ciklus u kojem se Lav više ne vraća staroj verziji sebe. Pred njim je šira pozornica, bolji ritam i snažniji osjećaj životne snage.

Mnogi Lavovi tijekom ovog tranzita dobivaju važan poziv, novu ulogu, ljubavnu priliku, javno priznanje ili početak koji im vraća sjaj. Jupiter u Lavu vraća ponos, radost i vjeru u vlastiti put.

Vaga

Vagama Jupiter u Lavu otvara jedanaesto solarno polje, područje publike, prijateljstava, savezništava, velikih planova, društvenog dosega i ljudi koji imaju snagu promijeniti tijek događaja. Za Vage počinje razdoblje u kojem se pravi kontakt pretvara u poziv, razgovor u dogovor, preporuka u priliku, a jedna dobra ideja u nešto mnogo veće.

Njihov društveni prostor postaje bogatiji, življi i utjecajniji. Vage ulaze među ljude koji im otvaraju nove perspektive, donose korisne informacije, povezuju ih s pravim adresama i daju njihovim planovima širi prostor. Ono što su dugo držale kao želju, nacrt ili tihu ambiciju sada dobiva publiku, podršku i konkretan smjer.

Jupiter u Lavu posebno snažno podiže Vage koje rade s komunikacijom, estetikom, edukacijom, umjetnošću, društvenim mrežama, savjetovanjem, organizacijom događaja, javnim nastupom ili projektima koji okupljaju ljude. Njihov osjećaj za sklad, dojam, mjeru i odnos s publikom sada postaje velika prednost.

Financijski pomak dolazi kroz preporuke, klijente, suradnje, grupne projekte i širenje vidljivosti. Vage koje su dugo čekale pravi trenutak za objavu, projekt, radionicu, uslugu, zajednicu ili javni nastup sada dobivaju zamah. Njihova ideja lakše pronalazi ljude, a ljudi lakše pronalaze njih.

Jupiter u Lavu Vagama donosi sreću kroz krugove u kojima se cijeni ono što predstavljaju. Ovo je razdoblje u kojem se šire kontakti, raste utjecaj i stvaraju savezi koji nose ozbiljan potencijal. Vage sada dobivaju ono što im najviše odgovara: ljude s ukusom, ljude s vizijom i ljude koji znaju otvoriti vrata pravoj prilici.

Škorpion

Škorpionima Jupiter u Lavu prolazi kroz deseto solarno polje, najvišu točku karte, i otvara veliki ciklus karijere, statusa, ugleda i javnog priznanja. Među ova četiri znaka upravo Škorpioni dobivaju najjači profesionalni uspon.

Ono što su dugo gradili u tišini sada izlazi pred ljude. Rad, izdržljivost, iskustvo, koncentracija i sposobnost da nose pritisak dobivaju vidljivu potvrdu. Pred njima su napredovanje, bolja pozicija, nova titula, važan projekt, ozbiljnija ponuda, poslovni iskorak i reputacija koja raste.

Ljudi na položaju primjećuju njihov rad. Veći sustavi otvaraju vrata. Klijenti ih doživljavaju ozbiljnije. Suradnje postaju kvalitetnije, a njihovo ime nosi veću težinu. Škorpion sada ulazi u prostor u kojem trud donosi status, a status donosi bolji novac.

Ovo je iznimno snažno razdoblje za pokretanje posla, promjenu karijere, preuzimanje vodstva, izlazak iz sjene, važan potpis, javni nastup ili projekt koji traži autoritet. Sve što su znali, učili i preživjeli sada postaje njihova prednost. Njihova kompetencija dobiva oblik koji drugi vide.

Jupiter u Lavu Škorpionima donosi profesionalnu sreću velikog formata. Bolja reputacija donosi veće prihode, ozbiljnije ljude i šire mogućnosti. Ovo je godina u kojoj Škorpion zauzima mjesto koje odgovara njegovoj stvarnoj snazi i napokon dobiva priznanje koje prati njegovu ambiciju.

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