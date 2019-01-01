4 vrste voća koje kardiolozi preporučuju za srce

Kardiolog dr David Min ističe da brojne studije pokazuju kako veći unos voća može da smanji rizik od srčanog i moždanog udara, kao i smrti povezane sa srčanim bolestima. Posebno izdvaja četiri vrste voća koje mogu doprinijeti zdravlju krvnih sudova, krvnog pritiska i nivoa holesterola.

Jabuke

Jabuke su bogate vlaknima i antioksidansima, a istraživanja pokazuju da konzumacija jedne do dvije jabuke dnevno može biti povezana sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti.

Jedna jabuka dnevno možda zaista ima naučno utemeljenje – kaže dr Min za EatingWell. On dodaje da je važno jesti i koru, jer sadrži veliki dio vlakana i antioksidanasa.

Avokado

Dr Min opisuje avokado kao jednu od najboljih namirnica za zdravlje srca zbog visokog sadržaja mononezasićenih masnih kiselina.

Avokado je odličan izvor zdravih masti koje snižavaju loš LDL holesterol, a povećavaju dobar HDL holesterol – navodi on.

Jedna studija pokazala je da je zamjena dijela namirnica poput putera, sira ili prerađenog mesa avokadom povezana sa 16 do 22 odsto manjim rizikom od srčanih bolesti.

Pomorandže

Među voćem koje preporučuju i dr Min i dr Damren nalaze se i pomorandže. Osim vitamina C, sadrže flavanone poput hesperidina i naringina.

Ova jedinjenja dokazano pomažu u snižavanju krvnog pritiska, poboljšanju nivoa holesterola, smanjenju upala i regulaciji šećera u krvi – objašnjava dr Damren.

Dr Min ipak upozorava da grejpfrut može da utiče na djelovanje određenih lijekova, pa savjetuje konsultaciju sa ljekarom prije redovne konzumacije.

Borovnice

Borovnice i drugo bobičasto voće često se nalaze na listi preporuka kardiologa.

Kardiološkinja dr Odri Damren ističe da bi “bobičasto voće bilo na vrhu liste, posebno borovnice, jagode, brusnice i trešnje”.

Dr Min dodaje:

Pigmenti koji borovnicama daju plavu boju spadaju među najjača antiinflamatorna i antioksidativna jedinjenja koja poznajemo.

Prema njegovim riječima, ona mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska, poboljšanju elastičnosti arterija i povećanju nivoa HDL holesterola.

Šta još pomaže srcu?

Pored većeg unosa voća, zdravlju srca doprinose i druge navike: mediteranski način ishrane, redovna fizička aktivnost, održavanje zdrave tjelesne težine i izbjegavanje pušenja.

Dr Min naglašava da zdravlje srca nije samo pitanje izbacivanja nezdravih namirnica, već i dosljednog uključivanja hrane bogate vlaknima, antioksidansima, vitaminima i mineralima u svakodnevnu ishranu.

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