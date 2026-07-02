“Karma vraća dugove”: Ova 4 znaka ulaze u period od 7 godina sreće i finansijskog preokreta

Astrolozi tvrde da se od druge polovine jula otvara novi ciklus u kojem se “izravnava karmički dug”, a posebno se izdvajaju četiri znaka: Bik, Rak, Djevica i Ribe.

Navodi se da će Bikovi u narednom periodu dobiti poslovne prilike koje bi mogle donijeti osjetno veće prihode, dok se Rakovima, nakon dužeg perioda stagnacije, otvaraju vrata kroz kontakte i situacije iz prošlosti.

Djevice bi, prema istim tumačenjima, mogle dočekati priznanje za dugogodišnji trud kroz unapređenje ili promjenu pozicije, dok se Ribama predviđa neočekivan finansijski dobitak ili priliv novca iz sporednih izvora.

Ovaj astrološki ciklus, kako se dalje navodi, povezuje se sa sporijim planetarnim promjenama koje utiču na duži vremenski period, pa se ne radi o kratkotrajnim, već o postepenim i stabilnim životnim promjenama.

Ipak, astrolozi ističu da se ovakva tumačenja trebaju posmatrati kao simbolična i da konačni ishod uvijek zavisi od ličnih odluka i okolnosti svakog pojedinca.

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