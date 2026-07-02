Planeta Jupiter ulazi u znak lava: Četiri horoskopska znaka očekuje period velikih promjena

Ovaj tranzit označava početak novog jednogodišnjeg ciklusa koji donosi više samopouzdanja, kreativnosti, ambicije i želje za isticanjem, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu.

Nakon perioda u kojem je naglasak bio na porodici, sigurnosti i emocionalnoj stabilnosti, Jupiter u Lavu stavlja fokus na lični razvoj, javni nastup i ostvarivanje ciljeva.

Astrolozi smatraju da će mnogi upravo u ovom periodu dobiti priliku da pokažu svoje sposobnosti, pokrenu nove projekte ili naprave značajan iskorak u karijeri.

Ipak, početak jula donosi i preispitivanje vlastite vrijednosti, finansija i samopouzdanja, dok će druga polovina mjeseca otvoriti prostor za nove poslovne prilike, korisna poznanstva i važne životne odluke.

Rak

Rakovima počinje jedan od najboljih finansijskih ciklusa u posljednjih dvanaest godina. Očekuju ih bolje poslovne ponude, veći prihodi i prilika da naplate svoj rad onako kako zaslužuju. Posebno će profitirati oni koji rade samostalno ili se bave kreativnim i savjetodavnim poslovima.

Lav

Za Lavove počinje period ličnog rasta, uspjeha i veće vidljivosti. Jupiter u njihovom znaku donosi nove poslovne i ljubavne prilike, jače samopouzdanje i mogućnost da ostvare ciljeve koje su dugo odgađali. Ovo je vrijeme kada će njihov trud biti prepoznat i nagrađen.

Vaga

Vagama se otvaraju vrata novih poznanstava, poslovnih saradnji i važnih kontakata. Mnogi će upravo kroz prijatelje, društvene mreže ili zajedničke projekte dobiti priliku za napredak, dok će njihov utjecaj i ugled postepeno rasti.

Škorpion

Škorpione očekuje snažan profesionalni uspon. Pred njima su mogućnosti za napredovanje, bolju poziciju, veću zaradu i priznanje za dosadašnji rad. Ovo je period u kojem će njihov trud i iskustvo konačno doći do izražaja, otvarajući vrata značajnim poslovnim uspjesima.

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