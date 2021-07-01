Mars u Blizancima pali šibicu pod 4 znaka, oni od 28. juna vide priliku tamo gdje svi ostali vide samo katastrofu

Mars u Blizancima pali fitilj 28. juna 2026. i udara kao šibica bačena u sobu punu zapaljivog materijala. Mars napušta mirni Bika, ulazi na nulti stepen Blizanaca i odmah pada u konjunkciju sa Uranom na trećem stepenu, tačno tamo gde je sve nestabilno. To znači energiju glavnog lika i nešto radikalno u životu četiri znaka. Oni ne paniče. Oni vide šansu da zablistaju baš kada ostatak sveta tone u mrak.

Ovi ljudi na sto donose veštinu rešavanja problema. Pronalaze izlaz tamo gde drugi vide samo gomilu pepela. Sreća nije za svakoga i ne traje ceo dan. Pripada onima koji odmah prelaze u akciju.

Blizanci: nelagoda koja vas tera da konačno krenete

Vi ste se već navikli na malo ludila. Kada je Uran ranije ove godine ušao u vaš znak, osetili ste kako haos eruptira. Sada, kada Mars stane na nulu, budi vas iznutra. Dobijate ideje, a sa njima stiže čista motivacija. Osećate gotovo bes ako ne uradite ono što odavno znate da treba. Udobnost vam je trenutno najveći neprijatelj. Spremni ste da uradite ono što drugi izbegavaju, i baš to vas izdvaja.

Strijelac: pobeda stiže kad neko drugi prvi odustane

Obilje 28. juna vam dolazi kroz napeta partnerstva, ponekad čak i kroz svađu. Neko odlučuje da je završio sa projektom ili raspravom. Predaja jednog je čist dobitak za drugog, a vi ste pozicionirani za ubedljivu pobedu. Ne morate nikoga da ubeđujete zašto ste bolji izbor. Možda dobijete slobodno vreme ili informaciju koja vam je dugo bila skrivena, a sada izlazi na svetlo. Pobeda je pobeda i vi je uzimate bez kalkulisanja.

Kako ulazak Marsa u Blizance deli sreću baš ovoj četvorki?

Konjunkcija Marsa i Urana daje hrabrost da se deluje brzo i bez straha. Ova četiri znaka koriste nemir kao gorivo i pretvaraju haos u konkretnu priliku za novac, mir ili napredak.

Ribe: haos u kući koji se pretvara u pronađeni novac

Mars ulazi u vašu četvrtu kuću doma i porodice i pravi nemir koji vas čini napetim. Odjednom vidite svaki kutak prostora kojem treba rad. Ne možete to da ignorišete. Pošto je pred vama dug vikend, hvatate se posla kao kućnog projekta. Polako izbacujete ono što tu ne pripada. Usput nalazite zaboravljene stvari i novac za koji niste znali da postoji. Mir se vraća, ali tek pošto prođete kroz malo ludila.

Djevica: prikrivena takmičarka koja sada cilja vrh

Ljudi često ne primijete koliko ste takmičarski nastrojeni jer ste prijatni. Ne shvataju da, kada osjetite da vam pripada nešto bolje, borite se zubima i noktima. To izlazi na vidjelo 28. juna, kada Mars u Blizancima pali fitilj i ulazi u vašu kuću profesionalnog statusa. Želite da budete prvi u svom poslu. Niste pohlepni, samo osjećate da ste titulu zaslužili. Radite mnogo više nego što se traži, ali ovog puta sa hirurškom preciznošću. Upravo ta namjera vas vodi tamo gdje treba da budete, piše krstarica.

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