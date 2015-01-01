Da li sok od kiselih krastavaca zaista pomaže kod grčeva? Stručnjaci otkrivaju šta kaže nauka

Snimak sudije Felixa Zwayera koji je tokom utakmice Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Australije popio malo soka od kiselih krastavaca nakon grča obišao je svijet. Nekoliko trenutaka kasnije nastavio je voditi utakmicu, što je ponovo otvorilo pitanje – može li ovaj napitak zaista pomoći kod grčeva u mišićima?

Iako mnogima zvuči kao sportski mit, stručnjaci kažu da sok od kiselih krastavaca u određenim situacijama zaista može ublažiti grčeve, ali nije univerzalno rješenje.

Može pomoći, ali ne kod svakog grča

Sportska nutricionistica Nicole Lund iz NYU Langone Health objašnjava da ispijanje oko 60 mililitara soka od kiselih krastavaca može ublažiti grčeve brže od vode.

Međutim, doktorica sportske medicine Jeanne Doperak iz Medicinskog centra Univerziteta u Pittsburghu ističe da učinkovitost zavisi od uzroka grča.

Ako je grč posljedica dehidracije, mnogo bolji izbor su voda ili elektrolitski napici. S druge strane, ako su uzrok umor mišića ili intenzivan napor, sok od kiselih krastavaca može pomoći.

“Ne postoji univerzalno rješenje. Liječenje zavisi od uzroka grčeva kod svake osobe”, kaže Doperak.

Zašto djeluje?

Zanimljivo je da stručnjaci smatraju kako ključ nije u soli ili tečnosti, već u samom kiselom i slanom okusu.

Takav okus šalje signal nervnom sistemu koji smiruje pretjerano aktivne nerve odgovorne za grč.

“Smatra se da kiseli okus govori previše pobuđenim živcima da se smire”, objašnjava Lund.

Doperak dodaje da zbog tog neurološkog odgovora nije nužno ni progutati sok.

“Dovoljno ga je promućkati u ustima. Slani okus aktivira receptore koji mogu pomoći u prekidanju grča”, kaže ona.

Sličan efekat, dodaje Lund, neki sportisti pokušavaju postići i konzumiranjem žutog senfa.

Nije zamjena za hidrataciju

Iako može pomoći u trenutku kada se grč već pojavio, stručnjaci upozoravaju da sok od kiselih krastavaca nije sredstvo za rehidraciju niti najbolji način prevencije.

Najvažnije je organizam održavati dovoljno hidriranim prije, tokom i nakon fizičke aktivnosti.

Kod aktivnosti koje traju duže od sat vremena preporučuje se unos napitaka s elektrolitima, jer oni nadoknađuju izgubljene minerale bolje od obične vode.

“Prevencija je uvijek najbolji lijek”, naglašava Doperak.

Ima li koristi za osobe koje se ne bave sportom?

Prema mišljenju stručnjaka – uglavnom ne.

Sok od kiselih krastavaca sadrži velike količine natrijuma, pa njegova redovna ili pretjerana konzumacija može dovesti do prekoračenja preporučenog dnevnog unosa soli.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se koristi samo povremeno i u specifičnim situacijama, a ne kao svakodnevni zdravstveni napitak.

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