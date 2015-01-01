Oprezno na vrućini, određeni lijekovi mogu biti opasni

Ko je posebno ugrožen tokom vrućina?

Osobe koje uzimaju diuretike i beta-blokatore

Pacijenti na antidepresivima i antipsihoticima

Oboljeli od srčanih bolesti i dijabetičari

Osobe sa astmom i KOPB-om

Pacijenti sa bubrežnim bolestima, starije osobe i djeca

Osim djece i starijih osoba, na pojačanom su udaru i ljudi koji uzimaju određene lijekove, a da toga često nisu ni svjesni.

Koji lijekovi povećavaju rizik?

Određeni lijekovi mogu uticati na sposobnost tijela da se hladi ili zadržava tekućinu.

U smjernicama se navodi da posebnu pažnju trebaju obratiti osobe koje uzimaju lijekove za hronična stanja, ali i za probleme sa mentalnim zdravljem.

Lijekovi za hronična stanja, kao što su diuretici i beta-blokatori, ali i oni za liječenje mentalnih poteškoća poput antipsihotika i uobičajenih antidepresiva, mogu narušiti sposobnost tijela da se hladi ili zadržava tekućinu, upozoravaju ljekari.

Prema njihovim riječima, zbog toga osobe koje ih uzimaju postaju podložnije komplikacijama uzrokovanim vrućinom.

Važno je razumjeti kako lijekovi utiču na reakciju tijela na vrućinu te se u slučaju nedoumica savjetovati s ljekarom ili farmaceutom.

Pogoršanje postojećih bolesti

Visoke temperature mogu pogoršati i postojeća zdravstvena stanja.

Osobe s kardiovaskularnim, respiratornim ili bubrežnim bolestima mogu doživjeti pogoršanje tokom toplotnog talasa.

o se događa jer pokušaj tijela da se rashladi stvara dodatno opterećenje na organe koji su već pod pritiskom.

Na primjer, osobe sa srčanim bolestima mogu teže održavati potreban protok krvi, što može dovesti do bolova u grudima ili čak zatajenja srca.

Neophodna hidratacija

Slično tome, osobe sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) ili astmom mogu imati poteškoća sa disanjem jer kombinacija vrućeg vazduha, zagađenja i dehidracije upaljuje dišne putove i smanjuje unos kiseonika.

Osobe sa bubrežnom bolešću ili dijabetesom takođe trebaju obezbijediti stalnu hidrataciju, prenosi Index.

Kod njih postoji povećan rizik od akutnog oštećenja bubrega kada su dehidrirani jer bubrezi teže održavaju ravnotežu tekućine u tijelu.

Zbog svega ovog, ljekari naglašavaju da građani moraju biti svjesni kako njihova postojeća zdravstvena stanja i lijekovi koje uzimaju mogu uticati na njih tokom vrućeg vremena.

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