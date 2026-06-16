Počinje zlatno doba za tri horoskopska znaka

Astrološke prognoze donose velike preokrete, a za tri znaka Zodijaka kraj lipnja označava početak iznimno povoljnog razdoblja. Snažni planetarni pomaci, posebno tranziti Jupitera i Venere, otvaraju im prilike na području uspjeha, ljubavi i financija te najavljuju period u kojem bi mogli posebno “procvjetati”.

Lav

Lavovima slijedi razdoblje u kojem će biti u centru pažnje. Ulazak Jupitera, planeta sreće, u njihov znak 30. lipnja, što se događa otprilike jednom u 12 godina, donosi im pojačane prilike i osjećaj da im se stvari konačno otvaraju u njihovu korist. Ovaj tranzit traje oko 13 mjeseci i donosi im veću podršku okoline te više prilika za napredak.

Uz to, Venera, planet ljubavi, sredinom lipnja ulazi u Lava, što im dodatno pojačava karizmu i privlačnost. Samopouzdanje im raste, a i društveni život postaje aktivniji, pa bi mogli lakše dolaziti do novih poznanstava i prilika. Sve se, ukratko, slaže u njihovu korist.

Rak

Osjetljivim Rakovima kraj lipnja i početak ljeta donose više stabilnosti, posebno na emocionalnom i financijskom planu. Iako im početak mjeseca donosi određeno olakšanje, glavni pomak stiže krajem lipnja. Ulazak Jupitera u znak Lava 30. lipnja aktivira njihovu drugu kuću novca, što može donijeti poboljšanje financijske situacije.

Ovo je povoljan period za razgovore o povišici, promjenu posla ili pokretanje novih projekata. Kako se navodi u astrološkim prognozama za 2026. godinu, ovaj tranzit ne donosi samo materijalnu sigurnost, već i jačanje samopouzdanja. Rakovi bi se mogli osjećati sigurnije i zadovoljnije svojim položajem.

Ovan

Nakon nešto mirnijeg razdoblja, Ovnovi napokon ulaze u fazu koja donosi više ljubavi, zabave i romantike. Ključni trenutak događa se kada Venera, a potom i Jupiter, uđu u znak Lava, čime se aktivira njihova peta kuća ljubavi i kreativnosti. Taj utjecaj donosi snažan val energije i mogućnost za nova emotivna iskustva.

Slobodnim Ovnovima otvara se više prilika za nova poznanstva, dok bi oni u vezama mogli dodatno produbiti odnos s partnerom. Ovo je i povoljan period za one koji razmišljaju o proširenju obitelji. Uz Mars u Blizancima, Ovnovi će imati više energije i želje za aktivnim, dinamičnim razdobljem, piše index.

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