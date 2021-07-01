Ova 3 znaka čeka berićetno ljeto: Novac teče u potocima, a dugovi nestaju preko noći

Ako ste do sada samo krpili kraj sa krajem i okretali svaku paru tri puta u rukama, dobro otvorite oči – pred nama je berićetno ljeto koje donosi nezapamćen preokret.

Za tri znaka zodijaka kucnuo je čas da dugovi nestanu kao rukom odneseni, a novčanici se napune onako kako nisu ni sanjali.

Nema više mučnog razmišljanja o računima i onog večitog pitanja „kako ću i šta ću“.

Planete su se konačno posložile tako da vam donesu blagostanje i bogatstvo o kojem ste maštali.

Ovan: Vraća se sve što ste otpisali i stiže preokret života

Ovnovi, ako ste mislili da za vas nema izlaza iz začaranog kruga dugova, grdno ste se prevarili. Pred vama je berićetno leto u kojem se otvaraju sva zaključana vrata. Ovo je trenutak kada vam se vraća novac koji ste odavno otpisali i prežalili – bilo da je reč o starim pozajmicama, zaostalim isplatama ili nasledstvu za koje niste ni slutili da vam pripada.

Ako radite sa ljudima, u julu i avgustu stiže ponuda koja briše sve finansijske brige i konačno vam donosi mir. Skidate težak teret sa leđa i prodisaćete punim plućima.

Blizanci: Pare vas traže same i stižu sa više strana

Vama se sprema period o kojem će se pričati godinama, jer će vas u narednim mesecima novac bukvalno tražiti sam! Potpuno je nevažno da li radite za platu ili imate svoj privatni posao – finansije će se slivati u vaš džep iz potpuno neočekivanih izvora.

Bonusi koje niste ni tražili, iznenadne isplative tezge sa strane ili izdašna pomoć bliskih ljudi – sve će se poklopiti u vašu korist. Ovo je pravo leto izobilja u kojem ne treba da pitate odakle stiže, već samo da uzmete i pametno rasporedite. Intuicija vam je jaka kao čelik, vjerujte svom osjećaju za profit.

Lav: Trud dolazi na naplatu kroz ozbiljne cifre

Lavovi, dosta je bilo ćutanja, rada u senci i vučenja tuđih projekata za mizerne procente dok drugi kupe kajmak. Vama je preko glave tapkanja u mestu i konačno dolazi trenutak kada će se sve okrenuti. Sve ono što ste trpeli, radili prekovremeno i podnosili sa knedlom u grlu, sada dolazi na naplatu kroz konkretnu, krupnu cifru na računu.

Ovo berićetno leto donosi vam istorijsku šansu da se izborite za povišicu ili da pređete na daleko plaćeniji posao koji vas već čeka iza ćoška. Niko vam ništa neće pokloniti. Sami ste ovo pošteno zaradili, a drugi će sada morati da vas plate onako kako dolikuje.

Zaboravite na besparicu i strah od računa

Ovaj finansijski preokret nije priča za malu decu, već vaš novi, bogati početak. Planete su odradile svoj teži deo posla, a sada je red na vas da prepoznate zlatnu priliku i ne dozvolite strahu da vas koči.

Prestanite da brojite svaki dinar i da se tresete od poštanskog sandučeta i računa.

Vrijeme je da živite onako kako zaslužujete, jer novac ovog ljeta bira baš vas, piše krstarica.

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