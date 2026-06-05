Žena zaspala na suncu, sada se bori za život: ‘Vrh prsta koji je dodirivao stolicu potpuno je nestao’

Osamdesetogodišnjakinja se bori za život nakon što je zadobila teške opekline ležeći na suncu.

Betty Lou Summer iz San Tan Valleyja u Arizoni bila je na gradskom bazenu kada je zaspala u metalnoj stolici na temperaturi višoj od 38 Celzijevih stupnjeva.

Iako je bila ondje manje od sat vremena, onesvijestila se u vrućoj metalnoj ležaljci, prenosi Dnevnik.hr.

– Bila je teško opečena i imala je plikove na prsima, rukama, nogama, trbuhu, šakama i stopalima – rekla je njezina kći Michelle Gabbert u apelu na platformi GoFundMe.

– U početku smo mislili da ima opekline drugog stupnja, ali ispostavilo se da je imala i opekline trećeg stupnja, što je zahtijevalo kirurško uklanjanje rane i transplantaciju kože. Stavljena je na respirator i upala je u septički šok – navela je.

Međutim, njezine ozljede nisu bile uzrokovane samo visokom temperaturom i opeklinama. Vruća metalna stolica na kojoj je spavala dodatno je pogoršala stanje, doslovno joj je spržila kožu na mjestima gdje ju je dodirivala.

– Vrh malog prsta koji je dodirivao metalnu stolicu potpuno je nestao. Cijelog vrha prsta više nije bilo. Svaki dio tijela koji je dotaknuo metal na stolici bio je potpuno spržen – dodala je Gabbert u potresnoj ispovijesti.

Majci je dijagnosticirano oštećenje jetre i bubrega te je u kritičnom stanju prebačena centar za opekline u Phoenixu.

– Kad sam je vidjela u kakvom je stanju bila, stvarno nisam mislila da će se izvući – rekla je kći.

Njena majka u međuvremenu je skinuta s respiratora, više nije na dijalizi i ne pokazuje znakove oštećenja mozga, no očekuje se da će ostati na intenzivnoj njezi dulje vrijeme – rekla je kći.

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