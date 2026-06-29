Poznati Italijan tvrdi: Gotovo je, dato zeleno svjetlo za transfer karijere Kerima Alajbegovića!

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Kerim Alajbegović nastavlja privlačiti pažnju evropskih velikana nakon sjajnih nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Prema pisanju italijanskog Tuttosporta, savjetnik Milana Zlatan Ibrahimović dao je zeleno svjetlo čelnicima Rossonera da pokušaju dovesti 18-godišnjeg bh. fudbalera.

Novinar ovog lista Pietro Mazzara objavio je da je Ibrahimović odobrio potencijalni transfer.

“Ibrahimović je dao zeleno svjetlo za transfer Alajbegovića.”, napisao je Mazzara.

Ibrahimović oduševljen nastupom protiv Katara

Alajbegović je posebno skrenuo pažnju partijom protiv Katara, u kojoj je postigao spektakularan pogodak i bio jedan od najboljih pojedinaca na terenu.

Među onima koji su bili impresionirani bio je upravo Zlatan Ibrahimović, koji je utakmicu komentarisao za američki FOX.

“Ono što najviše iznenađuje je njegova hrabrost. Jedan 18-godišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, dok ga gledaju milioni ljudi, igra kao da je gazda stadiona. To je rijetkost.”, rekao je Ibrahimović.

Nastavio je u istom tonu:

“Talenat bez karaktera ne vrijedi ništa. Kada sam gledao Kerima, nisam vidio mladog igrača koji se nada da će odigrati dobru utakmicu. Vidio sam igrača koji vjeruje da je najbolji na terenu. Danas se predstavila jedna nova zvijezda.”

Milan prati situaciju

Ibrahimović danas obavlja funkciju savjetnika u grupaciji RedBird Capital, vlasniku Milana, zbog čega njegove procjene imaju značajnu težinu kada je riječ o sportskim odlukama kluba.

Alajbegović se posljednjih dana sve češće povezuje s transferom u Serie A, a italijanski mediji ranije su pisali da interes za mladog reprezentativca Bosne i Hercegovine pokazuju i Atalanta, Napoli i Roma.

Sjajne igre na Svjetskom prvenstvu dodatno su povećale njegovu vrijednost, pa se očekuje da će u narednim sedmicama biti jedan od najtraženijih mladih fudbalera na evropskom tržištu.

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