“Nevidljivi” problem koji upropaštava se*sualni život parova: Više od 80 posto njih pravi ovu grešku

Marin, seksualna terapeutkinja i autorica vodiča “Sex Talks”, rekla je da je iniciranje seksa “nevidljiv problem” o kojem parovi rijetko otvoreno razgovaraju, ali zbog kojeg se postepeno prestaju zbližavati. Prema njenoj procjeni, 83 posto parova izbjegava iniciranje seksa, radi to loše ili se zbog toga redovno osjeća povrijeđeno, prenosi New York Post.

Ona smatra da je glavni uzrok strah od odbijanja. Zbog toga partneri, kako navodi, pribjegavaju nejasnim nagovještajima, polovičnim pokušajima i neizravnoj komunikaciji pa seks može početi djelovati kao obaveza umjesto izraz želje. Marin poručuje: “Niko ne želi imati seks s nekim ko ne može jasno reći šta želi”.

Dodaje da način na koji par inicira seks mnogo govori i o odnosu prema ranjivosti. Ako jedan partner stalno pokušava uspostaviti bliskost, a drugi to stalno odbija, isti obrazac se često prenosi i na razgovore o ozbiljnim temama, traženje pomoći i izražavanje potreba izvan seksualnog života.

Marin ističe da popularna kultura često stvara pogrešnu sliku prema kojoj bi iniciranje seksa trebalo biti spontana i bez razgovora. Umjesto toga, kaže da dobar pristup traži namjeru, poznavanje partnera i sposobnost da se odbijanje prihvati bez dodatne napetosti. Partnerima savjetuje da otvoreno pitaju jedno drugo šta ih najviše uzbuđuje te da vježbaju kako ljubazno reći ‘ne’.

Posebno naglašava strategiju koju naziva “the simmer”, odnosno održavanje povezanosti tokom dana, kroz poruku, pažnju ili nježnost bez očekivanja. Na kraju poručuje da iniciranje seksa ne treba posmatrati kao pritisak ili usputnu obavezu.

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