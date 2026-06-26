Oglasio se Edin Džeko

Dijamant je u utakmici sa Katarom zabilježio svoj 150. nastup u dresu sa najdražim grbom i time oborio sve rekorde.

“Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mjesto u mom srcu. Presretan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Hvala svima koji vjeruju u nas.

Ovo je uspjeh cijelog tima i svih naših navijača”, napisao je Džeko.

U pomenutih 150 nastupa postigao je 73 pogotka po čemu mu nema ravnog.

U nokaut fazi Mundijala Zmajevi će 2. jula od 2 sata iza ponoći igrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država.

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