Dvije namirnice koje nikada ne biste trebali jesti na prazan želudac

Ukratko:

Dvije česte greške za doručak

Zašto šećer povećava apetit

Namirnice koje duže zasite

Jednostavne zamjene za zdraviji početak dana

Najveći problem? Za prvu ste uvjereni da je zdrava, a drugu mnogi pojedu čim se probude. Doručak doista pokreće metabolizam, ali jutarnji obrok može raditi i protiv vas.

Zašto je izbor doručka toliko važan?

Ono što pojedete na početku dana može uticati na cijeli ostatak dana. Prvi zalogaj potiče lučenje hormona, reguliše nivo šećera u krvi i određuje koliko ćete biti gladni do podneva. Utječe i na raspoloženje, ali i na brojku na vagi.

Zato stručnjaci savjetuju jednostavnu rutinu – čim ustanete, popijte čašu mlake vode, a zatim odaberite obrok bogat proteinima. Jaja, sir ili kuvana šunka mogu vas držati sitima satima. Problem nastaje kada umjesto njih posegnete za nečim slatkim.

Zašto sok od narandže nije najbolji izbor?

Čaša svježe cijeđenog soka od naranče mnogima je sinonim za zdrav početak dana. Ali, stvarnost je nešto drugačija. Kiseli sokovi mogu nadražiti prazan želudac, a pritom sadrže veliku količinu jednostavnih šećera bez vlakana koja bi usporila njihovu apsorpciju. Rezultat je brz porast energije, nakon kojeg slijedi nagli pad i osjećaj gladi već nakon sat vremena. Umjesto da vas zasiti, sok vas može podstaći da pojedete više.

Brojna istraživanja pokazala su povezanost konzumacije zaslađenih napitaka s povećanjem tjelesne težine. Ako više volite tekući doručak, bolji je izbor smoothie od povrća uz dodatak lisnatog zelenog povrća i izvora proteina.

Zbog čega su peciva loš izbor za jutarnji obrok?

U većini slučajeva, pecivo je uistinu najgori izbor za doručak. Kombinacija bijelog brašna, masnoća i šećera brzo podiže razinu glukoze u krvi, stvara kratkotrajan osjećaj sitosti koji nestane već nakon pola sata te vas ostavlja gladnijima nego prije. Kifla, krofna ili burek na prazan želudac lako završavaju kao višak kalorija koje tijelo pohranjuje u obliku masnih zaliha. Budući da takav obrok sadrži malo vlakana i proteina, organizam ubrzo ponovno traži hranu. Zato su pekarski proizvodi jedan od najčešćih uzroka unosa viška kalorija, koliko god primamljivo mirisali dok prolazite pokraj pekare.

Koje namirnice mogu biti bolja zamjena?

Promjena ne mora biti velika. Dovoljno je zamijeniti slatke i brašnaste namirnice hranom koja će vas zaista zasititi: Kuvano jaje uz krišku integralnog kruha, obični jogurt s orasima i kašikom sjemenki, svježi sir uz svježe povrće umjesto pekmeza ili slatkih namaza i zobena kaša s cimetom, bez dodanog šećera.

Takav doručak duže održava osjećaj sitosti i smanjuje potrebu za grickanjem prije ručka. Dvije namirnice koje najviše pridonose debljanju imaju zajedničku osobinu, pune su šećera i praznih kalorija, a ne pružaju dugotrajan osjećaj sitosti, piše Krstarica.

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