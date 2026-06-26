Horoskop za petak: Jedan znak trebao bi pripaziti što otkriva kolegama

Evo što zvijezde predviđaju za petak, 26. juna…

Ovan

Posao: Danas je idealan trenutak za preuzimanje vodstva u novom projektu jer će kolege cijeniti vašu inicijativu. Očekujte pozitivan odgovor na prijedlog koji ste poslali početkom tjedna i pripremite se za nove odgovornosti. Vaša natjecateljska narav donosi vam prednost u pregovorima s klijentima.

Ljubav: Strasti su na vrhuncu, ali izbjegavajte nepotrebne prepirke oko sitnica u kućanstvu kako ne biste pokvarili atmosferu. Iznenadite partnera spontanim izlaskom na večeru ili sitnim znakom pažnje. Samci bi mogli dobiti poziv na piće od osobe koju dugo promatraju izdaleka.

Zdravlje: Imate viška energije koju je najbolje usmjeriti u intenzivan trening ili fizičku aktivnost na otvorenom. Pripazite na koljena i zglobove pri naglim pokretima tijekom vježbanja. Večernje opuštanje uz glazbu pomoći će vam da lakše zaspite.

Bik

Posao: Stabilan priljev novca donosi olakšanje nakon stresnog razdoblja i omogućuje vam planiranje budućih ulaganja. Mogli biste dobiti ponudu za honorarni posao koji se savršeno uklapa u vaš trenutni radni raspored. Oslonite se na svoju praktičnu stranu pri rješavanju administrativnih problema.

Ljubav: Uživat ćete u mirnoj večeri uz dobru hranu i kvalitetan razgovor s voljenom osobom. Samci bi mogli upoznati zanimljivu i stabilnu osobu preko zajedničkog prijatelja na privatnoj proslavi. Vaša odanost i strpljenje danas će biti posebno prepoznati i cijenjeni.

Zdravlje: Grlo vam je osjetljivo, stoga izbjegavajte previše hladna pića i boravak na propuhu. Odmarajte oči od ekrana tijekom svake pauze kako biste izbjegli naprezanje i umor. Kratka šetnja parkom nakon posla bit će blagotvorna za vašu probavu.

Blizanci

Posao: Telefon neće prestati zvoniti, a mailovi će se gomilati brže nego što ih možete pročitati. Ostanite fokusirani na jedan po jedan zadatak kako ne biste napravili sitnu, ali neugodnu pogrešku u dokumentaciji. Netko od suradnika mogao bi vam prenijeti važnu vijest koja mijenja planove za idući tjedan.

Ljubav: Vaš šarm danas ne poznaje granice, što će rezultirati zanimljivim porukama na društvenim mrežama. Partner traži više vaše pažnje nego inače, stoga odložite mobitel i posvetite se zajedničkom vremenu. Iskren razgovor riješit će sumnje koje vas muče već neko vrijeme.

Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja uzrokovana manjkom sna i prevelikom količinom kofeina. Pijte više vode tijekom dana i izađite na svjež zrak čim završite s poslovnim obavezama. Lagano istezanje prije spavanja smanjit će napetost u mišićima vrata.

Rak

Posao: Intuicija vas nepogrešivo vodi prema ispravnoj odluci u vezi s novim ulaganjem ili kupnjom opreme. Kolega će vas tražiti za povjerljiv savjet o delikatnom problemu u uredu, što će ojačati vašu profesionalnu vezu. Ostanite diskretni s informacijama koje saznate tijekom pauze za ručak.

Ljubav: Emocije su pojačane, pa biste mogli preburno reagirati na bezazlenu šalu partnera ili člana obitelji. Provedite večer u sigurnosti svog doma s najmilijima kako biste povratili unutarnji mir. Samci će osjetiti nostalgiju nakon što vide objavu osobe iz svoje prošlosti.

Zdravlje: Želudac bi mogao reagirati na stres iz proteklih dana, pa birajte laganije obroke bez puno začina. Topli čaj od kamilice ili đumbira pomoći će vam kod nadutosti i nelagode. Pokušajte izbjeći teške razgovore prije spavanja kako biste osigurali miran san.

Lav

Posao: Danas ćete biti u središtu pozornosti zbog uspješno završenog projekta na kojem ste naporno radili. Šefovi će javno pohvaliti vaš trud, što bi moglo otvoriti vrata za promaknuće ili povišicu u bliskoj budućnosti. Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja u rješavanju kompleksnih problema.

Ljubav: Vaša dominantna narav mogla bi izazvati tihi otpor kod partnera, stoga budite spremni na kompromis. Pokušajte saslušati tuđe želje umjesto da samo namećete svoje planove za nadolazeći vikend. Večernji izlazak donosi vam komplimente od potpune neznanke ili neznanca.

Zdravlje: Srce i tlak su u redu, ali leđa pate zbog predugog sjedenja u nepravilnom položaju. Kratka šetnja brzim hodom ili lagano istezanje donijet će vam trenutno olakšanje i povratak energije. Pripazite na unos šećera jer bi vam energija mogla naglo pasti poslijepodne.

Djevica

Posao: Detaljno pregledajte sve ugovore i dokumente jer se u sitnom tisku krije potencijalna zamka koju su drugi previdjeli. Vaša analitičnost i preciznost danas će spasiti cijeli tim od skupog propusta i gubitka vremena. Dobit ćete važnu vijest vezanu uz budžet za novi projekt.

Ljubav: Sitne geste pažnje, poput urednog stana ili skuhanog omiljenog jela, partneru će značiti više od velikih riječi. Samci bi mogli osjetiti neočekivanu privlačnost prema osobi koju su do sada smatrali isključivo poslovnim suradnikom. Budite otvoreni za razgovor o osjećajima bez prevelike analize.

Zdravlje: Probavni sustav zahtijeva više vlakana i svježeg povrća u današnjem jelovniku. Navečer se potpuno isključite iz digitalnog svijeta i opustite uz dobru knjigu kako biste smirili užurbane misli. Moguća je blaga ukočenost u ramenima, pa bi vam masaža dobro došla.

Vaga

Posao: Vaš diplomatski pristup riješit će dugotrajni sukob između dva odjela i poboljšati radnu atmosferu. Očekujte važan poziv od osobe na položaju koji će definirati vaše ključne obaveze za idući mjesec. Financijski planovi koje ste ranije napravili konačno počinju pokazivati prve rezultate.

Ljubav: Ravnoteža u vezi vam je apsolutni prioritet, pa ćete danas pristati na kompromis koji vam inače ne bi sasvim odgovarao. Društveni život postaje intenzivniji, a poziv na kavu mogao bi prerasti u vrlo zanimljivo poznanstvo. Partner cijeni vašu podršku u njegovim osobnim ciljevima.

Zdravlje: Mogući su manji problemi s mjehurom ili bubrezima ako ne pijete dovoljno tekućine. Unosite dovoljno vode i obavezno se utoplite ako provodite duže vrijeme u klimatiziranim prostorima. Vaša koža bi mogla reagirati na stres, pa joj posvetite dodatnu njegu navečer.

Škorpion

Posao: Vaša istraživačka priroda otkrit će informacije koje su drugi namjerno ili slučajno previdjeli. Budite vrlo oprezni s kim dijelite te podatke prije nego što dođe vrijeme za službeni sastanak. Netko od kolega mogao bi pokušati preuzeti zasluge za vaš rad, stoga jasno postavite granice.

Ljubav: Intenzitet vaših emocija mogao bi pomalo preplašiti osobu koja vam se tek nedavno počela sviđati. U stabilnim vezama vrijeme je za iskren i dubok razgovor o zajedničkoj budućnosti i rješavanju starih nesuglasica. Vaša strastvenost bit će naglašena u večernjim satima.

Zdravlje: Energija vam je na izrazito visokoj razini, ali se čuvajte lakših ozljeda pri rukovanju oštrim predmetima ili alatima. San će vam biti dubok i okrepljujući, što će vam pomoći da se regenerirate od nakupljenog stresa. Izbjegavajte tešku i masnu hranu u kasnim satima.

Strijelac

Posao: Optimistično ulazite u nove pregovore koji obećavaju značajan profesionalni napredak i širenje poslovanja. Moglo bi doći do promjene termina važnog sastanka u zadnji čas, pa ostanite fleksibilni i spremni na improvizaciju. Očekujte manji, ali neočekivani financijski dobitak ili povrat starog duga.

Ljubav: Žudite za slobodom i avanturom, što može izazvati prolaznu ljubomoru kod vašeg partnera ako ga ne uključite u planove. Stari prijatelj ili bivša ljubav mogli bi vas iznenaditi porukom koja će u vama probuditi lijepa sjećanja. Budite izravni u komunikaciji kako biste izbjegli nesporazume.

Zdravlje: Pripazite na kukove i bedra tijekom bilo kakve fizičke aktivnosti ili sporta danas. Boravak u prirodi, makar u lokalnom parku, najbolje će napuniti vaše baterije za predstojeći vikend. Potrebno vam je više svježeg voća u prehrani kako biste podigli razinu prirodne energije.

Jarac

Posao: Vaša disciplina i upornost se isplaćuju jer ćete uspjeti završiti sve nagomilane obaveze prije zadanog roka. Financijska situacija se osjetno popravlja zahvaljujući vašoj štedljivosti i pametnom planiranju dugoročnih troškova. Dobit ćete priznanje od osobe kojoj se profesionalno divite.

Ljubav: Ozbiljan i smiren razgovor s voljenom osobom donijet će rješenje za problem koji ste dugo ignorirali. Ne dopustite da vam posao oduzme dragocjeno vrijeme koje ste planirali provesti s obitelji ili bliskim prijateljima. Samci će osjetiti privlačnost prema nekome tko odiše zrelošću.

Zdravlje: Zglobovi i kosti su vam slaba točka, pa izbjegavajte prevelike fizičke napore i nošenje teških predmeta. Topla kupka s mirisnim solima prije odlaska na spavanje pomoći će vam da se potpuno opustite i fizički i mentalno. Provjerite razinu kalcija u organizmu kroz prehranu.

Vodenjak

Posao: Vaša originalna i nekonvencionalna rješenja danas bi mogla naići na nerazumijevanje kod konzervativnijih kolega. Ostanite dosljedni svom stavu jer će se vaša ideja ubrzo pokazati kao najprofitabilnija i najučinkovitija za tvrtku. Moguć je kvar na tehnici koji će zahtijevati hitnu intervenciju.

Ljubav: Trebate malo više prostora i vremena za sebe, što partner možda neće odmah shvatiti na pravi način. Prijateljski izlazak navečer donijet će vam potrebnu mentalnu stimulaciju i razmjenu zanimljivih ideja s nepoznatim ljudima. Ostanite neovisni, ali pokažite toplinu onima koji vas vole.

Zdravlje: Cirkulacija vam je danas nešto slabija, pa bi vam noge mogle biti teške i natečene na kraju dana. Lagana masaža stopala ili podizanje nogu tijekom odmora znatno će vam pomoći u olakšavanju tegoba. Pijte čaj od koprive ili breze kako biste potaknuli izbacivanje suvišne tekućine.

Ribe

Posao: Kreativni zadaci i rad u timu danas vam idu od ruke, ali pokušajte delegirati administrativne poslove drugima. Oslonite se na svoju snažnu intuiciju pri odabiru novih suradnika jer bi vas netko mogao pokušati obmanuti. Dobit ćete važnu informaciju putem neformalnog razgovora u hodniku.

Ljubav: Sanjivo raspoloženje navest će vas na maštanje o idealnoj ljubavi, ali ne gubite kontakt sa stvarnošću. Partner će vas iznenaditi nečim što ste potajno priželjkivali, pa budite spremni na iskrene emocije i suze radosnice. Samci će osjetiti duboku povezanost s osobom koju su tek upoznali.

Zdravlje: Imunitet vam je u blagom padu zbog nakupljenog umora i stresa iz proteklog tjedna. Povećajte unos vitamina C kroz agrume i pokušajte zaspati barem sat vremena ranije nego što to obično činite. Meditacija ili lagane vježbe disanja pomoći će vam da se riješite osjećaja tjeskobe, piše index.

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