Tragedija u regionu: Tinejdžer (17) doživio srčani udar tokom toplinskog vala

Prema informacijama ljekara iz beogradske Hitne pomoći, ekstremno visoke temperature mogu biti jedan od faktora koji povećavaju rizik od ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod osjetljivih osoba.

Kardiologinja dr. Nevena Karanović upozorila je da tokom perioda jakih vrućina građani trebaju biti posebno oprezni i pratiti svoje zdravstveno stanje, prenosi Nova.rs.

Ona je pojasnila da do srčanog udara može doći usljed različitih faktora, uključujući nagle promjene krvnog pritiska, ali i moguće anatomske ili genetske predispozicije.

Kod osoba sa nižim krvnim pritiskom, visoke temperature mogu dodatno dovesti do njegovog pada, što može smanjiti dotok krvi i kisika do srca, i u najtežim slučajevima izazvati infarkt.

Stručnjaci savjetuju građanima da tokom toplotnih valova izbjegavaju izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i obrate pažnju na simptome poput vrtoglavice, slabosti, ubrzanog rada srca ili bolova u grudima, prenosi Novi.

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