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Kralj Charles prvi put objavio koliko plaća poreza

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Objavljeno prije 34 minute

Britanski kralj Charles III objavio je da je za fiskalnu 2024/2025. godinu platio 12,9 miliona funti (oko 14,97 miliona eura) poreza, čime je postao prvi britanski monarh koji je javno naveo tačan iznos svojih poreskih uplata.

 Princ Charles - Hina

Prema dostupnim informacijama, taj iznos ga svrstava među 100 najvećih poreskih obveznika u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Navodi se da će kralj Charles i kraljica Camilla nastaviti živjeti u Clarence Houseu, dok je Buckinghamska palata i dalje u fazi renoviranja, s planom da nakon završetka radova veći dio bude otvoren za javnost.

Princ od Walesa William, Prince of Wales u istom periodu platio je 7,76 miliona funti poreza, odnosno oko 9 miliona eura, prema godišnjim kraljevskim finansijskim izvještajima.

Britanski monarsi nisu zakonski obavezni plaćati porez na dohodak, nasljedstvo ili kapitalnu dobit na državnu imovinu, ali kralj Charles dobrovoljno plaća porez na privatne prihode i kapitalnu dobit, uključujući prodaju lične imovine.

Ovo je prvi put da je jedan britanski monarh javno objavio tačan iznos svojih poreskih uplata.


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