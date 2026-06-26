Dramatično upozorenje ruskih naučnika: Desit će se megazemljotres?

Seizmičke aktivnosti na Kamčatki porasle su na visok nivo, saopštio je kamčatski ogranak Geofizičkog zavoda Ruske akademije nauka.

“Za samo jednu sedmicu zabilježeno je 10 osetljivih zemljotresa, od kojih se osam osjetilo u Petropavlovsku Kamčatskom. Nivo seizmičnosti kamčatskog dijela zone subdukcije je visok”, saopštili su naučnici Geofizičkog zavoda, prenosi Tass.

Zone subdukcije su geološka područja gde se jedna litosferna ploča podvlači pod drugu i tone u Zemljin omotač. Ovaj proces je ključni dio tektonike ploča koji generiše najsnažnije zemljotrese, formira okeanske rovove, vulkanske lukove i stalno reciklira Zemljinu koru.

Nedelju dana ranije, nivo seizmičnosti na Kamčatki je bio povišen u pozadini, saopštili su naučnici, a jedan od jačih zemljotresa magnitude 5,0 stepeni Rihterove skale zabilježen je 161 km od Petropavlovska Kamčatskog u srijedu.

Ivan Kulakov, profesor na Skolkovskom institutu za nauku i tehnologiju (Skolteh) i dopisni član Ruske akademije nauka, izjavio je da seizmička aktivnost u kamčatskom regionu nije povezana sa nedavnim razornim potresima u Venecueli.

“Zemljotres izaziva pucanje stenske mase, slično kao što se sante leda na rijeci lome tokom poplave. Ako se santa leda polomi u jednom dijelu rijeke, to očigledno neće uticati na stanje santi leda u drugom dijelu reke. Slično tome, zemljotres u Venecueli ne može mehanički da utiče na naprezanje Zemljine kore na suprotnoj strani planete. Stoga, neće uticati na seizmičku situaciju na Kamčatki ili drugim regionima Rusije”, naglasio je Kulakov.

Podsjetimo, 30. jula 2025. godine, snažan zemljotres pogodio je obalu Kamčatke. Bio je to najjači koji je pogodio region od 1952. godine, sa magnitudom od 8,8 stepeni Rihterove skale.

Na Kamčatki je proglašeno stanje visoke uzbune.

Snažan zemljotres se osjetio i u Severo-Kurilsku. Zemljotres je izazvao cunami u Tihom okeanu, a vlasti u Japanu, Sjedinjenim Državama i na Filipinima izdale su upozorenje na cunami, pišu Vijesti.

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