Trik koji je oduševio domaćice: Pomiješajte 3 sastojka i rerna će zablistati bez ribanja

Ipak, postoji jednostavan trik koji može olakšati cijeli proces, a za njega su potrebna samo tri sastojka koje većina ljudi već ima u svojoj kuhinji.

Potrebno vam je nekoliko kašika sode bikarbone, litar vode i malo alkoholnog sirćeta. Soda bikarbona i voda pomiješaju se u vatrostalnoj posudi koja se zatim stavi u zagrijanu rernu. Para koja nastaje tokom zagrijavanja pomaže da omekšaju naslage masnoće i ostaci hrane na zidovima rerne.

Nakon tridesetak minuta rada na visokoj temperaturi, rernu treba isključiti i ostaviti da se djelimično ohladi. Potom se unutrašnjost poprska alkoholnim sirćetom, koje dodatno pomaže u razgradnji nečistoća.

Nakon što smjesa odstoji nekoliko minuta, dovoljno je unutrašnjost prebrisati vlažnom krpom. U mnogim slučajevima mrlje se uklanjaju bez agresivnog ribanja i upotrebe skupih sredstava za čišćenje.

Prednost ove metode je što ne uključuje jaka hemijska sredstva, ne ostavlja neugodne mirise i znatno je jeftinija od brojnih preparata koji se mogu pronaći u prodavnicama.

Zahvaljujući jednostavnim sastojcima i minimalnom trudu, čišćenje rerne može postati mnogo lakši posao nego što većina domaćica očekuje.

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