Noćas pomjeramo kazaljke: Spavamo sat duže

U 3 sata ujutro vrijeme će se računati kao 2, što znači da ćemo predstojeće noći spavati sat duže.

Promjena vremena odnosi se na Bosnu i Hercegovinu, kao i na većinu evropskih zemalja koje primjenjuju sezonsko pomjeranje sata.

Povratkom na zimsko računanje vremena jutra će biti svjetlija, ali će mrak padati ranije. To će posebno biti primjetno u poslijepodnevnim i večernjim satima, kada će se dan činiti kraćim,pišu Vijesti

Pomjeranje sata dva puta godišnje uvedeno je s ciljem boljeg usklađivanja dnevnih aktivnosti s dnevnom svjetlošću. Ipak, praksa pomjeranja kazaljki već godinama izaziva rasprave u Evropi, posebno zbog pitanja njene stvarne energetske koristi i utjecaja na svakodnevni život građana.

Iako je Evropska unija (EU) ranije razmatrala ukidanje sezonskog pomjeranja sata, jedinstveno rješenje još nije provedeno, pa se promjena vremena nastavlja i ove godine.

Dakle, ne zaboravite! U nedjelju ujutro kazaljke se pomjeraju jedan sat unazad. Većina savremenih mobitela, računara i drugih uređaja vrijeme će promijeniti automatski, dok će na analognim satovima kazaljke biti potrebno pomjeriti ručno.

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