Kiša i pljuskovi danas širom BiH, na planinskim vrhovima moguć snijeg

U BiH danas jače naoblačenje sa zapada će se postepeno pomjerati prema istoku zemlje i uslovit će kišu i pljuskove. U večernjim satima na vrhovima planina može padati i snijeg,pišu Vijesti

Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9°C, na jugu do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C, na jugu, istoku i sjeveroistoku malo toplije.

U Sarajevu naoblačenje prije podne. Kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 18°C.

Facebook komentari