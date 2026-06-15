Horoskopski znakovi koji će dati otkaz do avgusta…

Ponekad dođe trenutak kada ostanak na mjestu koje nas ne ispunjava više nema smisla. Dok će neki strpljivo čekati bolje dane, astrološka predviđanja ukazuju na to da bi tri horoskopska znaka ovog ljeta mogla osjetiti snažnu potrebu za promjenom. Za njih bi razdoblje do kolovoza moglo biti ključno za donošenje jedne od najvažnijih odluka u posljednjih nekoliko godina – davanja otkaza. Takav potez, iako rizičan, mogao bi im otvoriti put prema životu kakav već dugo priželjkuju.

Ovan

Ovnovi već neko vrijeme osjećaju nezadovoljstvo na poslu, no dosad su uspješno potiskivali želju za promjenom. Međutim, do kolovoza bi mogli potpuno izgubiti strpljenje za rutinu, nametnuta ograničenja i neispunjena obećanja. Njihova prirođena potreba za izazovima postat će izraženija no ikad, zbog čega će mnogi početi razmišljati o potpunoj promjeni karijernog smjera. Neki će se odvažiti na pokretanje vlastitog posla, dok će drugi potražiti priliku na sasvim novom radnom mjestu.

Škorpion

Škorpioni su poznati po tome da velike odluke ne donose ishitreno, ali jednom kad nešto odluče, za njih nema povratka. Upravo bi se takav preokret mogao dogoditi tijekom ljetnih mjeseci. Sve frustracije koje su dugo gomilali napokon će izbiti na površinu, a osjećaj da troše energiju na pogrešne ljude i projekte postat će neizdrživ.

Odlazak s posla za Škorpione neće značiti poraz, nego početak osobne transformacije. Mnogi od njih prvi će put staviti vlastite želje ispred očekivanja okoline.

Vodenjak

Vodenjaci teško podnose osjećaj sputanosti, a ako već mjesecima sanjare o promjeni, do kolovoza bi mogli prikupiti hrabrost i napokon ostvariti svoje planove. Posebno će ih privlačiti poslovi koji nude fleksibilnost, kreativni projekti i mogućnost da sami određuju vlastiti tempo rada.

Iako će njihova odluka vjerojatno iznenaditi mnoge u okolini, Vodenjaci će osjetiti golemo olakšanje čim naprave prvi korak. Za njih će ovo ljeto biti obilježeno oslobađanjem od svega što ih koči, piše index.

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