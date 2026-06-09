Život im se mijenja iz korijena: Ova 3 horoskopska znaka nakon 9. juna ulaze u najsretniji period

Ovo je predivan dan kada vidimo kako stvari dolaze na svoje mjesto i zatvaraju puni krug. Ovaj obilni i povoljni tranzit donosi nam završetak i razrješenje koje nam je bilo potrebno. Također osjećamo zadovoljstvo jer ono na čemu smo toliko naporno radili konačno dolazi do sjajnog i vrlo pozitivnog ishoda.

Ovi horoskopski znakovi shvataju da je nakon 9. juna najteži dio posla iza njih. Nema potrebe da ulažu dodatnu energiju u to, i spremni su da zatvore jedno poglavlje i krenu dalje.

1. Blizanci

Već dugo čekate da vam se neko javi ili da dobijete određenu informaciju, toliko dugo da je to postalo dio vaše svakodnevice. Imate osjećaj kao da ste stalno na čekanju, a to vas nimalo ne inspiriše. Zapravo, istovremeno vas i zamara i čini nervoznim. Dosta vam je toga.

Međutim, tokom ovog snažnog tranzita konačno ćete čuti ono što trebate čuti. Venera ulazi u konjunkciju s Jupiterom i vaš period čekanja napokon završava.

To je ono što mijenja sve i značajno poboljšava vaš život. To je upravo ono što ste željeli, Blizanci. U utorak dobijate vijest da možete krenuti dalje i da je razrješenje na dohvat ruke. Osjećate zadovoljstvo i, na neki način, oslobođenje.

2. Škorpija

Ono što ćete doživjeti tokom ovog prelijepog tranzita Venere i Jupitera jeste duboko iscjeljenje, Škorpije. Možda vam je bilo potrebno da čujete nešto što će konačno staviti tačku na određenu situaciju. Ovo sretno poravnanje upravo to donosi.

U utorak ćete čuti ili pročitati tačno ono što vam je bilo potrebno. To će biti toliko stvarno i iskreno da više nikada nećete morati osjećati nesigurnost ili nedovršenost. Kakvo olakšanje!

Tokom ovog dana dobijate završetak koji ste čekali, bez obzira na to jeste li toga bili svjesni ili ne. Ostavit ćete ovaj dan iza sebe, tamo gdje mu je mjesto, i zbog toga ćete biti zahvalni. Život konačno kreće nabolje.

3. Ribe

Primjećujete da, zahvaljujući Venerinom utjecaju na sreću ovog dana, nešto u vašem ljubavnom životu ide nabolje. Možda ćete vi i vaša voljena osoba konačno izgovoriti ono što je dugo trebalo biti rečeno.

Možda ste odgađali taj razgovor ili ste se plašili pokazati svoju ranjivost. Ipak, iz toga može proizaći samo dobro. Na dan kada Venera ulazi u konjunkciju s Jupiterom, razjašnjavate sve probleme u vezi i ostaje vam snažan osjećaj da vaša zajednička budućnost može samo napredovati, prenosi Novi.

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