Kako položaj ušiju kod mačke otkriva njeno raspoloženje?

Objavljeno prije 6 minuta

Stručnjaci ističu da se kroz pokrete ušiju može prepoznati da li je mačka mirna, radoznala, uplašena ili pod stresom

Položaj ušiju kod mačaka može vlasnicima dati jasne signale o tome u kakvom je raspoloženju njihov ljubimac, ali i da li se osjeća sigurno ili pod stresom.

Kada su uši okrenute prema naprijed, mačka najčešće pokazuje radoznalost i interesovanje za ono što se dešava u njenom okruženju. Takav položaj joj pomaže da bolje “uhvati” zvukove i prati dešavanja oko sebe, čak i dok miruje,piše Avaz

Ako se osjeća nesigurno ili uznemireno, uši se pomjeraju u stranu i dobijaju oblik sličan krilima aviona. To je često znak da joj nešto ne odgovara i da bi mogla prekinuti ono što radi.

Uši koje su spuštene uz glavu ili povučene unazad obično ukazuju na strah ili ljutnju. U tom trenutku mačka se instinktivno štiti i priprema na moguću odbranu, bilo bijegom ili napadom.

Stručnjaci upozoravaju da i brzo trzanje ušiju može značiti nervozu ili čak zdravstveni problem, posebno ako se takvo ponašanje ponavlja ili traje duže.

Zato se položaj ušiju smatra važnim pokazateljem stanja mačke, a uz ostale znakove ponašanja može pomoći vlasnicima da na vrijeme prepoznaju promjene i reaguju, uz savjet veterinara ako je potrebno.


