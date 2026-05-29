Najbolje se ljube: Horoskopski znakovi čiji su poljupci nezaboravni…

Poljubac je mnogo više od običnog dodira usana. U njemu se kriju emocije, privlačnost, nježnost i način na koji nekome pokazujemo ono što riječima često ne možemo izreći. Astrologija već dugo proučava različite osobine horoskopskih znakova, pa tako i njihov pristup romantici. Dok neki znakovi ljubav izražavaju riječima, drugi su poznati po tome da svoje osjećaje najviše otkrivaju upravo kroz poljupce, piše index.

Iako svaka osoba nosi jedinstvenu energiju, astrolozi vjeruju da se među dvanaest znakova posebno ističu tri čiji poljupci ostavljaju snažan dojam i dugo ostaju u sjećanju.

Škorpion

Kada je riječ o strasti, malo koji znak može se usporediti sa Škorpionom. Pripadnici ovog znaka poznati su po intenzivnim emocijama i snažnoj privlačnosti koju često bude u drugima. Njihovi poljupci rijetko su površni ili usputni – oni u njih unose osjećaje i energiju koja se teško zaboravlja.

Škorpioin se ne zadovoljavaju formalnostima ni polovičnim emocijama. Kada nekoga poljube, žele stvoriti trenutak koji će ostaviti trag. Upravo zbog te dubine i izražene osjećajnosti mnogi ih smatraju jednim od najprivlačnijih znakova Zodijaka.

Bik

Bikovima mlada vlada Venera, planet ljubavi, ljepote i užitaka. Zato ne čudi što se među astrološkim favoritima često nalazi upravo kada je riječ o romantici. Bikovi uživaju u nježnosti, dodirima i bliskosti te znaju stvoriti osjećaj sigurnosti i topline.

Njihovi poljupci nisu nagli ni užurbani. Oni vole uživati u svakom trenutku i potpuno se posvetiti osobi koja im je važna. Upravo ta kombinacija nježnosti, pažnje i iskrene privrženosti čini njihove poljupce posebnima. Mnogi će reći da uz Bika poljubac djeluje kao prirodan nastavak duboke emocionalne povezanosti.

Ribe

Ribe su među najvećim romantičarima horoskopa. Njihova maštovita priroda i bogat unutarnji svijet često se odražavaju i na ljubavne odnose. Za njih poljubac nije samo izraz privlačnosti nego i način povezivanja na emocionalnoj razini.

Pripadnici ovog znaka u ljubavne trenutke unose nježnost, toplinu i osjećaj bliskosti. Njihovi poljupci često djeluju spontano i iskreno, kao da dolaze ravno iz srca. Upravo zbog toga ostavljaju dojam posebnosti te u drugoj osobi bude osjećaj da je voljena i cijenjena.

Facebook komentari