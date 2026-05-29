Tri znaka koja ovog ljeta moraju slušati intuiciju

Ljeto 2026. mnogima će donijeti osjećaj da nešto “visi u zraku”. Dok će neki znakovi pokušavati racionalizirati svaki korak i tražiti logična objašnjenja za emocije, drugi će upravo kroz intuiciju dobiti odgovore koje već dugo traže. Ponekad unutarnji glas zna više od svih savjeta prijatelja, astrologije ili beskonačnog analiziranja situacija.

Za tri horoskopska znaka ovo će ljeto posebno naglasiti važnost osjećaja, predosjećaja i onog poznatog “gut feelinga”. Upravo bi ih intuicija mogla zaštititi od pogrešnih odluka, ali i usmjeriti prema ljudima i prilikama koje im mogu promijeniti ostatak godine.

Rak

Rakovi su inače vrlo intuitivni, ali ovog ljeta njihov unutarnji radar bit će jači nego inače. Mnogi će imati osjećaj da mogu “pročitati” ljude nakon nekoliko minuta razgovora, a upravo bi ih taj osjećaj mogao spasiti od razočaranja.

Posebno će se to odnositi na ljubavne odnose i prijateljstva. Ako osjete da ih netko emocionalno iscrpljuje ili skriva prave namjere, trebali bi vjerovati tom dojmu. S druge strane, intuicija bi ih mogla povući prema novim poznanstvima koja će im donijeti osjećaj sigurnosti i mira kakav dugo nisu imali.

Ovo nije ljeto za ignoriranje emocija. Što više budu pokušavali utišati sebe, to će se više osjećati izgubljeno.

Škorpion

Škorpioni će ovog ljeta imati snažan osjećaj da se nešto mora promijeniti. I premda će ih dio njih pokušavati zadržati kontrolu nad svakom situacijom, intuicija će ih stalno gurati prema drugačijim odlukama.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi osjetiti da je vrijeme za prekid odnosa koji ih više ne usrećuje, promjenu posla ili udaljavanje od ljudi koji im crpe energiju. Ključ će biti u tome da ne ignoriraju znakove koje im život šalje.

Škorpioni često znaju odgovor i prije nego što ga žele priznati sami sebi. Ovog ljeta upravo bi ih iskrenost prema vlastitim osjećajima mogla dovesti do najvećeg osobnog mira.

Ribe

Ribe će tijekom ljeta biti posebno povezane sa svojim emocijama, snovima i unutarnjim osjećajem za ljude. Ono što će drugima djelovati kao slučajnost, Ribe će vrlo brzo prepoznati kao znak da trebaju obratiti pozornost na određenu situaciju.

Za njih će intuicija biti najvažnija kada je riječ o novim prilikama. Moguće je da će dobiti ponudu, upoznati osobu ili doći u situaciju koja na prvi pogled neće djelovati spektakularno, ali će duboko u sebi osjećati da je riječ o nečemu važnom.

Ako ovog ljeta nauče vjerovati sebi više nego tuđim mišljenjima, Ribe bi mogle donijeti odluke koje će im dugoročno potpuno promijeniti život, piše index.

Facebook komentari