Mars u vašem horoskopu otkriva: Kakvog muškarca zaista želite? (Kalkulator)

U ženskoj natalnoj karti, Sunce je najbolji “tradicionalni” pokazatelj tipa muškarca kojeg vidi kao njezinog životnog partnera, potencijalnog oca njene djece… ALI – Mars ukazuje na vrstu muškarca kojeg ona zaista želi!

Jeste li ikada rekli prijatelju: “On je tako sjajan muškarac! Ima puno osobina koje volim i poštujem, kao kod svog oca. Sigurna sam da će biti odličan partner…, ali mene jednostavno ne privlači.”

Često postoji razlika između privlačnosti prema nekome zbog njegovih dobrih osobina i one značajnije, trajne strasti i ljubavi.

Zašto je to tako?

Pogledajte koje odgovore vam nudi vaš horoskop:

Planeti u vašoj natalnoj karti mogu vam pomoći da shvatite tko će vas privlačiti i potaknuti vašu ljubav i strast.

U ženskoj karti, Sunce je najbolji “tradicionalni” pokazatelj tipa muškarca kojeg vidi kao njezinog životnog partnera, potencijalnog oca njene djece; muške slike s kojom se ona može povezati.

ALI – Mars ukazuje na vrstu muškarca kojeg ona zaista želi!

Mars u Ovnu:

Privlači vas drzak, hrabar i izravan muškarac.

On ima veliku energiju, te je vjerojatno impulzivan i nestrpljiv (kao i vi). On je atraktivan jer uživa u avanturi.

Vi ste privučeni snažnim muškarcem ili sportskim, “macho” tipom.

Vi ste agresivni i zato vam se sviđa muškarac koji voli natjecanja i izazove.

Mars u Biku:

Privlači vas senzualan muškarac jake volje, muškarac koji čvrsto stoji nogama na zemlji, uživa u finim užicima i ugodnostima života. On je zahvalan za dobru hranu i glazbu.

Vi ste privučeni njegovim mirisom ili možete otkriti da vas njegov glas uzbuđuje.

Vi imate jaku volju, važno vam je senzualno zadovoljstvo i želite snažnog, zdravog muškarca punog strpljenja.

Mars u Blizancima:

Komunikacija vam je vrlo važna i zato vas privlači muškarac koji je dobar i duhovit sugovornik. Želite muškarca koji vas intelektualno stimulira i budi vašu znatiželju koja pali iskru romantičnog interesa za njega.

Njegov um je ono što vas uzbuđuje – ne njegov izgled. Budući da uživate ​​u slobodi, često vas privlači više muškaraca. Žongliranje između dva odnosa može biti uzbudljivo.

Mars u Raku:

Vi ste privučeni osjetljivim muškarcem uz kojeg se osjećate emocionalno i financijski sigurno i mirno. Vi ste privučeni muškarcem kojeg (nesvjesno) doživljavate kao očinsku figuru ili svjesno vidite kao “oca svoje djece.”

Muškarac koji podsvjesno traži majku, također vam može biti privlačan. On je posebno atraktivan ako kuha i želi ugodan, udoban dom. Vaša privučenost je najjača kada je muškarac osjetljiv i čini da se osjećate zaštićeno i sigurno.

Mars u Lavu:

Muškarac koji zrači toplinom, samopouzdanjem i karizmom vas uzbuđuje. On je velikodušan i ne boji se pokazati svoju nježnu stranu. On je posebno atraktivan ako je kreativan tip (glumac, umjetnik, glazbenik) ili lider na neki način. Sviđa vam se određena dramatičnost koju ima.

Budući da ste princeza, očekujete ​​da se ponaša kao što bi se ponašao romantičan princ. Želite muškarca koji vam se divi i koji vas hvali (i koji vas nikada kritizira). Ako vam pokazuje ovaj kraljevski tretman, budućnost s vama mu je osigurana.

Mars u Djevici:

Vas privlači praktičan, pouzdan muškarac koji čvrsto stoji na zemlji, koji je inteligentan i dobro odgojen, posebno onaj koji je uredan i čist.

Kada upoznate nekog muškarca, vjerojatno ćete provjeriti njegovu odjeću, obuću (i pogledati jesu li mu nokti čisti).

Budući da ste perfekcionist, vi ste privučeni muškarcem kojeg možete “popraviti” i učiniti da bude čak i više nego savršen.

Očekujete da se kulturno ponaša u javnosti, preferirajući da vas čeka iza zatvorenih vrata kako bi vam pokazao svoju požudnu, zemaljsku stranu.

Mars u Vagi:

Vi ste privučeni šarmantnim, pristojnim i elegantnim muškarcem koji dobro govori, pogotovo ako uz to dobro izgleda i dobro se odijeva. On uživa u druženju i cijeni kulturu i umjetnost.

Uzbuđuju vas romantične geste (cvijeće) ili ljepota (muškarac s odličnom stasom). To je ono što vas čini raspoloženima za ljubav i romantiku.

Mars u Škorpionu:

Vas magnetski privlači muškarac koji se (poput vas) čini tajnovit, intenzivan, posebno ako izgleda moćno i opasno. Imate jaku volju, posesivni ste i volite kontrolu, stoga volite te iste osobine kod muškarca.

Vas emocionalno uzbuđuje romantična veza s nekim koga može angažirati u psihološkoj borbi za kontrolu koja može dovesti do duboke ljubavne veze.

Mars u Strijelcu:

Vas privlači moralan, pošten muškarac, visokih ideala – a još više ako on može biti učitelj ili duhovni vođa. Kod muškarca vam je važan dobar smisao za humor. Želite poštenje, prijateljstvo i zabavu u vezi.

Priželjkujete podijeliti avanture ili filozofske rasprave, posebno vam se sviđa ako možete “biti prijatelji.” Budući da vas privlače muškarci različitih kultura, stranac može kod vas izazvati navalu požude.

Mars u Jarcu:

Vas privlači ambiciozan muškarac (koji može biti mnogo stariji ili mlađi od vas). Budući da ste žena koja živi po paroli “pokaži-mi-novac”, privlači vas bogatstvo, status i moć i vjerojatno ćete prije odabrati muškarca s ustaljenom karijerom nego siromašna muškarca koji dobro izgleda.

Vi ste zainteresirani samo za ozbiljne romantične partnere s kojima se možete vidjeti u budućnosti. Iako vam može biti teško pokazati svoje osjećaje, nakon što se obvežete nekome, iza zatvorenih vrata, pokazujete svoju strastvenu stranu.

Mars u Vodenjaku:

Vas privlači muškarac koji je intelektualno zanimljiv, otvorena uma, koji je spreman eksperimentirati, ali vam može biti i prijatelj. On vam je uzbudljiv jer se čini tako nekonvencionalan pa čak i nepredvidljiv.

Intrigira vas jer je idealist i buntovnik. Vi ste originalni, a ponekad nepredvidljivi i zato vas ne interesiraju dosadni muškarce koji izgledaju kruto.

Mars u Ribama:

Vas privlači muškarac koji je istodobno romantičan i osjećajan, a često i sanjar. Ako na prvi pogled izgleda malo izgubljeno i zbunjeno, vama će to biti intrigantno. To može rezultirati privučenošću s muškarcem kojeg treba spasiti ili s muškarcem koji se nada da će biti vaš spasitelj.

Kao nepopravljivi romantičar, sanjate o romantičnom “vitezu u sjajnom oklopu”, koji dolazi u vaš život i obara vas s nogu. Iza zatvorenih vrata, vi ste senzualni i spremni zadovoljiti sve njegove fantazije, piše atma.

Pripremila: Suzana Dulčić

