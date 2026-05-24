Ljubav i romantični odnosi konačno postaju još bolji za 5 znakova tokom naredne sedmice, jedan dobija prosidbu

Ljubav i romantični odnosi se za ovih pet znakova zodijaka pomjeraju iz mlake faze u nešto što stvarno ima ukus. Venera napušta zonu pasivnog čekanja i poteže one razgovore koje ste mesecima odlagali. Jedan znak dobija prosidbu, a o tome čitajte malo niže, ne prije vremena.

Vaga, konačno čujete ono što ste htjeli

Vaga prestaje da glumi diplomatu u sopstvenoj vezi. Partner kreće sa konkretnim potezima, ne više sa praznim obećanjima oko vikenda i putovanja. Slobodne Vage upoznaju nekog ko ne traži savršenstvo, već razgovor koji traje do tri ujutru. Sredina nedelje donosi poruku koja menja raspored za naredni mjesec. Ne uljepšavajte istinu samo da biste održali mir, jer vam upravo iskrena rečenica donosi obrt.

Ribe dobijaju prsten, ne nagovještaj

Ribe su znak koji ove nedelje doživljava ono o čemu su pričale prijateljicama godinu dana. Prosidba stiže od osobe koju poznajete duže nego što ste mislili da je moguće toliko ćutati o osećanjima. Ako ste u dužoj vezi, vikend nosi pitanje koje ne morate dvaput da čujete. Slobodne Ribe sreću nekog ko ih ne posmatra kao projekat za popravku, već kao osobu sa kojom se ostaje. Recite da samo ako mislite ozbiljno, jer ovo nije proba.

Bik, tijelo zna prije nego što glava prizna

Bik prepoznaje hemiju koju je dugo gurao pod tepih. Prijatelj postaje nešto više, a vi se prvi put ne plašite scenarija u kome se sve menja. Bikovi u braku osećaju povratak nežnosti koja je izgledala kao da je nestala sa prvom kafom u sedam ujutru. Petak donosi gest koji ne traži objašnjenje. Ljubavni horoskop ovog znaka liči na sporu pesmu koja se odjednom pretvori u refren.

Šta donosi nedjelja onima koji su skoro digli ruke

Naredna nedelja je period kada Venera u povoljnom aspektu sa Jupiterom otvara prozor za pomirenja, jasne odluke i odbacivanje veza koje vas iscrpljuju. Ljubav i romantični odnosi ulaze u fazu odgovora.

Strijelac prestaje da bježi od ozbiljnosti

Strijelac je cijelog proljeća vodio razgovor sam sa sobom. Sada se pojavljuje osoba koja ne traži obećanja, već prisustvo. Vezani Strijelčevi konačno planiraju nešto što traje duže od narednog vikenda, možda zajednički stan, možda put bez povratne karte za određeni datum. Slobodni se zaljubljuju u nekog ko deluje potpuno suprotno od njihovog tipa, a baš to i jeste poenta. Emotivni preokret stiže kroz jedan običan razgovor uz večeru.

Škorpija, kraj jedne tišine

Škorpija probija zid koji je sama digla. Bivši partner se vraća sa rečenicom koju ste htjeli da čujete pre šest meseci, ali sada vi odlučujete da li vam to još išta znači. Ako ste u vezi, otvarate temu koju ste oboje izbegavali oko poverenja i zajedničkih planova. Nemojte se vraćati na staro samo zato što je poznato. Romantika za 5 znakova ovde dobija najoštriji ton jer Škorpije ne idu na pola puta.

Mali kalendar nedjelje za sve znakove sa liste

Ponedeljak i utorak: jasni razgovori, ne odlažite ih

Srijeda: poruka ili poziv koji mijenja plan

Petak: gest, poklon ili pitanje koje pamtite

Vikend: odluka koja se ne vraća na sto.

Facebook komentari