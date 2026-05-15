Počeo je period promjena: Ova 4 znaka Zodijaka zatvorit će teško životno poglavlje

Ova lunacija naglašava potrebu da se okrenemo onome što nam zaista donosi mir i sigurnost, umjesto da ostajemo u odnosima, navikama ili situacijama koje nas iscrpljuju.

Povezanost s Merkurom u Biku donosi jasnije misli i razgovore koji se više ne mogu odgađati, dok sekstil s Jupiterom u Raku otvara prostor za emotivni rast, stabilnost i jačanje osjećaja pripadnosti. Najviše će ga osjetiti Bikovi, Lavovi, Škorpioni i Vodolije, posebno oni koji već duže osjećaju da je vrijeme za promjene.

Za Bikove ovo predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka godine. Fokus je na ličnim odlukama, samopouzdanju i novim počecima. Mnogi će konačno shvatiti šta ih iscrpljuje i odlučiti da sebe stave na prvo mjesto.

Lavovima mlad Mjesec donosi preispitivanje poslovnih ciljeva i životnog smjera. Moguće su važne odluke vezane za posao, odgovornost ili odnos prema ambicijama, ali i unutrašnji osjećaj da nešto više ne žele raditi na stari način.

Kod Škorpiona su u centru pažnje partnerski i poslovni odnosi. Razgovori koji su dugo odgađani sada dolaze na red, a mnogi će jasnije vidjeti koje veze donose sigurnost, a koje stalnu napetost.

Vodolijama ova lunacija aktivira pitanja doma, porodice i unutrašnjeg mira. Moguće su odluke o selidbi, promjenama u domu ili potreba da se udalje od vanjskog pritiska i pronađu stabilnost u svakodnevici.

Iako ovaj mlad Mjesec ne donosi nagle preokrete preko noći, njegova snaga leži u sporim i dugotrajnim promjenama. Ovo je period u kojem mnogi mogu zatvoriti jedno iscrpljujuće poglavlje i okrenuti se jednostavnijem, iskrenijem i stabilnijem životu, prenosi Radiosarajevo.

