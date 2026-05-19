Slavni kuhar otkrio trik zbog kojeg će pileći bataci biti mnogo ukusniji

Zbog kosti, većeg udjela masnoće i vezivnog tkiva potrebno je malo više pažnje kako bi meso ostalo sočno, mekano i puno ukusa.

Slavni kuvar Gordon Remzi (Gordon Ramsay) tvrdi da postoji jednostavan trik koji pravi veliku razliku, a sve počinje prije mariniranja.

Zarežite batake prije mariniranja

U jednom od svojih video-snimaka na Jutjubu, Remzi savjetuje da se pileći bataci prije mariniranja nekoliko puta zarežu oštrim nožem.

On pravi tri do četiri dublja reza na batacima sa kožicom, čime omogućava da marinada prodre mnogo dublje u meso.

Naime, osim soli, većina začina teško dopire do unutrašnjosti mesa, pa upravo zarezivanje pomaže da se ukusi ravnomjerno rasporede kroz cijeli komad piletine, prenosi Novi.

Meso se ravnomjernije peče

Ova tehnika ne poboljšava samo ukus, već i samu teksturu mesa.

Veća površina mesa dolazi u direktan kontakt sa toplotom, zbog čega se bataci ravnomjernije peku. Tako se smanjuje mogućnost da meso uz kost ostane nedovoljno pečeno, dok spoljašnji dio bude previše isušen.

Metoda je jednako efikasna i za pripremu na roštilju i za pečenje u rerni, pa bez obzira na to da li koristite Remzijev recept ili svoj omiljeni način pripreme, ovaj trik može značajno poboljšati rezultat.

Kuhinjski termometar pravi razliku

Za savršeno sočne batake važna je i temperatura pečenja.

Stručnjaci preporučuju korišćenje kuhinjskog termometra jer su bataci najukusniji kada unutrašnja temperatura mesa dostigne oko 88 stepeni Celzijusa.

Iako je minimalna bezbjedna temperatura za piletinu 74 stepena, viša temperatura omogućava topljenje masnoće i pretvaranje kolagena u želatin, zbog čega meso postaje izuzetno mekano i sočno.

Važno je da temperaturu ne mjerite na mjestima gdje su napravljeni rezovi, jer će tamo očitana temperatura biti viša nego u ostatku mesa.

Hrskava kožica čuva sočnost

Ni kožicu ne treba zanemariti.

Poznata kuvarica Ina Gerten (Ina Garten) ističe da je upravo ona ključ sočne i ukusne piletine. Dobro pripremljena kožica stvara hrskavu koricu koja zadržava sokove unutar mesa.

Kako bi bila što hrskavija, prije pečenja kožicu treba dobro osušiti papirnim ubrusom, a pred kraj pečenja pojačati temperaturu rerne ili roštilja.

Upravo taj završni korak daje pilećim batacima zlatnu boju i neodoljivu hrskavost, prenosi Dnevno.

