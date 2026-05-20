Pacijent sa simptomima nalik gripi u bolnici u Portugalu. Sumnja se na hantavirus

Glavna uprava za zdravstvo (DGS) priopćila je kako su provedeni svi propisani postupci, počevši s upućivanjem pacijenta u referentnu bolnicu Curry Cabral. Ta je bolnica bila referentni centar i za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, a ujedno je i ustanova koja je u Lisabonu primila prvog pacijenta zaraženog koronavirusom.

Smjernice DGS-a nalažu da se i u slučaju negativnog testa kod sumnjive ili vjerojatne zaraze, pacijenta mora ponovno testirati. Propisano je da se “unutar maksimalnog razdoblja inkubacije od 42 dana nakon posljednje izloženosti vjerojatnom ili potvrđenom slučaju mora ponovno testirati i sukladno tome reklasificirati”.

Kako se klasificiraju sumnjivi slučajevi?

Prema smjernicama DGS-a, “sumnjivim slučajem” smatra se svaka osoba koja je boravila u prijevoznom sredstvu, poput zrakoplova ili broda, gdje je zabilježen potvrđen ili vjerojatan slučaj zaraze hantavirusom.

Sumnjivom se smatra i “svaka osoba koja je bila u kontaktu s putnikom ili članom posade broda MV Hondius od 5. travnja 2026. do isteka razdoblja inkubacije od 42 dana” ako pritom pokazuje simptome kao što su visoka temperatura, bolovi u mišićima, zimica, glavobolja te probavne ili dišne tegobe.

Mjere u drugim zemljama

Slučajevi hantavirusa bilježe se i u drugim zemljama, poput Njemačke, Italije, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država, koje primjenjuju vrlo slične mjere temeljene na smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Preporuke uključuju karantenu u trajanju od šest tjedana za visokorizične kontakte, PCR testiranje, strogi nadzor, ograničenje kretanja te održavanje fizičkog razmaka od jednog i pol do dva metra, prenosi Novi.

Facebook komentari