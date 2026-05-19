Emina Jahović objavila novi duet: Poslušajte “Sudar svetova”

Riječ je o baladi “Sudar svetova”.Pjesma će biti uvrštena na novi album repera Nuccija pod nazivom “Dvije barbike”.
Autorski tim čine provjereni saradnici regionalne scene – muziku potpisuje Marko Moreno, dok su tekst zajednički radili Nucci i Aleksa Šolaja.
Za aranžman su bili zaduženi Marko Moreno i Aleksandar Sablić.
Prve reakcije publike već su preplavile mreže, a mnogi ističu da je ovaj duet neočekivan, ali izuzetno efektan spoj koji “privlači već na prvo slušanje”.
“Sudar svjetova, ali gospodski urađeno. Neočekivano i prelijepo”, komentari su na mrežama,piše Vijesti