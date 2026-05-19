Emina Jahović objavila novi duet: Poslušajte “Sudar svetova”

Objavljeno prije 51 minuta

Emina Jahović i reper Nucci predstavili su svoju prvu zajedničku pjesmu koja je izazvala veliku pažnju publike.

Riječ je o baladi “Sudar svetova”.Pjesma će biti uvrštena na novi album repera Nuccija pod nazivom “Dvije barbike”.

Autorski tim čine provjereni saradnici regionalne scene – muziku potpisuje Marko Moreno, dok su tekst zajednički radili Nucci i Aleksa Šolaja.

Za aranžman su bili zaduženi Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

Prve reakcije publike već su preplavile mreže, a mnogi ističu da je ovaj duet neočekivan, ali izuzetno efektan spoj koji “privlači već na prvo slušanje”.

“Sudar svjetova, ali gospodski urađeno. Neočekivano i prelijepo”, komentari su na mrežama,piše Vijesti


