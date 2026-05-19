FHMZ saopćio prognozu: Evo kakvo nas vrijeme čeka do subote

Danas je u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima.

U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme.

Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

U četvrtak, 21. maja, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano.

Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 26 stupnjeva.

U petak 22. maja, u Bosni umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana i dalje nestabilno sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stupnjeva.

Subota, 23. maj, donosi sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti samo ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stupnjeva, prenosi Novi.

Facebook komentari